Ronaldo står og rokker bag dommeren før kampen. Han svinger fra side til side for at varme op. Han er på vej ind på bane, og bag sig har han 10 portugisiske arbejdsmænd, der skal sørge for at servicere ham i alle ender og kanter.

Ved deres side står 11 fokuserede uruguayere. Diego Godin og Jose Giminez er mændene, der skal stoppe Ronaldo.

Under nationalmelodien stiller Ronaldo sig helt til venstre i rækken. Selvfølgelig står han ikke som de andre. Han har vendt sig 45 grader ind mod banen, og han smiler – han ser frem til kampen.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Da nationalmelodierne er overstået giver han hånd til alle modstanderne, og da den pligtopgave er overstået, tager han et enormt hop i vejret, et af dem som man normalt ser ham tage, når han stiger til vejrs og pander et hovedstød i netmaskerne, uden chance for enhver målmand.

Uruguay sendte europamestrene ud af VM

Allerede ved første boldberøring viser Ronaldo tricks, da han slår bolden bag sit støtteben og snyder to forsvarsspillere. Der er kun gået 1 minut og 25 sekunder, og den 33-årige superstjerne fra ferieøen Madeira et tændt.

Der går fire minutter, før han får sit første frispark. Det er tydeligt, at Uruguay har besluttet sig for at gå hårdt til Ronaldo, når han får bolden.

Foto: Toru Hanai/Reuters

Allerede et minut senere får han første chance, da han hugger til fra kanten af feltet, men skuddet er ikke placeret yderligt nok, og Fernando Muslera i Uruguays mål redder let.

Et minut senere går det galt, da Suarez flot finder Cavani, der med et fremragende hovedstød knalder bolden ind bag Rui Patricio i det portugisiske mål.

Ronaldo stiller sig på midten, placerer hænderne ved hofterne og siger et eller andet til sine holdkammerater. Han ser ikke decideret utilfreds ud, men beder dem måske om at finde samme fokus, som han selv har?

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

Målet får Portugal frem på banen, og der ligger endnu mere vægt på Ronaldos skuldre.

Da Goncalo Guedes sparker på målmanden fra 20 meter, klapper Ronaldo ivrigt ad holdkammeraten. Hvis andre af portugiserne viser målfarlighed, bliver der mere plads til Real Madrid-spilleren.

Uruguays krumtap og anfører Diego Godin laver frispark, og Ronaldo jagter dommeren. Han vil meget gerne have et tidligt gult kort til den vigtige uruguayer. Dommeren afviser.

Foto: Themba Hadebe/AP

Når han får bolden på kanten, eksploderer han i små stepovers, hurtige træk væk fra oppasseren, men Uruguay har forberedt sig og presser ham ind mod midten af banen, og de fleste aktioner munder ud i ingenting.

I det 32. minut får Portugal så det frispark, som Ronaldo så gerne vil have. Der er cirka 25 meter ind til målet. Han stiller sig som en anden Rambo og hiver bukserne så langt op i skridtet, at man kan se hans prægtige lårmuskler. Men han sparker direkte i muren. Det er muligt, at han scorede et flot frisparksmål mod Spanien, men sagen er den, at det faktisk ikke er specielt tit, at han scorer på frispark – det gjorde han i begyndelsen af karrieren – men hvem skulle Portugal ellers sætte til at sparke?

Foto: Themba Hadebe

Foto: Hannah Mckay/Reuters

Foto: Hannah Mckay/Reuters

Den portugisiske talisman har ikke en rolle i det defensive spil. Han deltager ikke i den åh så berømte gegenpressing, men dækker højeste op for, at Uruguay ikke skal spille bolden tilbage i feltet. Han sparer sine kræfter, som en løve der venter på det rigtige bytte at jagte.

Da der bliver fløjtet til pause, løber han som den første ud af banen. Skal han ned og tale med den portugisiske landstræner Fernando Santos?

Da han udgik med en skade i EM-finalen, overtog han nærmest trænerrollen på sidelinjen.

Gad vide, hvad han selv synes om en halvleg, hvor han kun i glimt viste sin kvaliteter?

Da spillerne skal på banen igen, samler han dem i spillertunnelen. Han vinker en spiller hen, der ikke er kommet ind i den kreds af arme, der danner et koncentrationsfelt. Da den sidste mand er ankommet, råber han nogle kommandoer. Det er opmuntringer: »Kom så gutter, vi er stadig med i kampen,« ligner det.

I begyndelsen får Portugal etableret et presspil. I modsætningen til kampen mod Spanien, da Rolando scorede tre gange, lykkes det Uruguay at pakke Ronaldo ind, men det har også en slagside, da Portugal udligner. Der er hjørne til Portugal, og Uruguays forsvar sætter tre mand på Cristiano Ronaldo. Bag ham dukker Pepe op og header bolden i mål. 1-1. Ronaldo er sidste mand, der lykønsker Pepe med målet. Det bliver til en ordentlig krammer.

Foto: Francisco Seco/AP

Føringen varer ikke længe. Det er Edison Cavani, der atter ødelægger Ronaldos humør med et mål til 2-1. Cavani drejer bolden uden om Patricio med et fantastisk spark – står portugiseren forkert placeret i målet?

Ronaldo sætter sig straks ned og genbinder sine snørebånd. Da han rejser sig igen, klapper han energisk i hænderne. Han vil have mere indsats af drengene.

Med 20 minutter igen humper Edison Cavani rundt. Ronaldo hjælper den dobbelt målskytte ud. En flot gestus.

Foto: Francisco Seco/AP

Cristiano Ronaldo har en lidt speciel måde at løbe på. For en mand, der er 1.85 m høj, tager han forbavsende små skridt, men det er som om, at de små skridt er med til at lade hans batterier op. For pludselig bliver skridtene lange, og så kan forsvarsspillerne ikke følge med.

Når holdkammeraterne presser spillet frem og får afsluttet, som da Bernado Silva sparker over mål, viser han følelser. Han bider sammen med en grimasse, blotter tænderne og klapper hurtigt tre gange. Det er hans måde at støtte holdet på.

Foto: Themba Hadebe/AP

Når han endelig får plads, mangler der ”lige det sidste” som enhver fodboldspiller siger efter en kamp. Han får som regel driblet sig fri fra den første oppasser, men så kommer der en lang tå fra en af de erfarne uruguayanske forsvarsspillere.

Tiden er ved at rinde ud, og nu har den ellers positive attitude trange kår hos Ronaldo. En medspiller afslutter alt for langt ude fra, og bolden rammer langt forbi.

Efter 90 minutter Ronaldo endelig bolden til skud, men han er alt for langt fra målet, da han sparker den langt forbi.

Quaresma forsøger at snyde sig til et frispark på randen af feltet, men dommeren Cesar Ramos fra Mexico ser, at portugiseren filmer og fløjter den anden vej. Ronaldo spurter over til Ramos, skælder ham ud og får et gult kort. Det er nummer to og i tilfælde af, at Portugal kommer videre er Ronaldo spærret, men det virker ligegyldigt lige nu.

Foto: Jorge Silva/Reuters

Portugal smider alle mand frem – også målmanden – men til ingen verden nytte.

Uruguay vinder kampen på at være lidt mere aggressiv. Lidt mere struktureret. Og måske fordi, at der er et hold mere end bare en mand?

Kameraerne fokuserer på Cavani. På Suarez. Men selvfølgelig også på Ronaldo. Han forsøger at holde en passende grimasse, men det er tydeligt, at han er skuffet.

Han går langsomt ud mod spillertunnelen.

Foto: Andre Penner/AP

Og måske mod det sidste bad med sine portugisiske holdkammerater?

For var det sidste gang, at vi så Ronaldo rokke med hofterne bag dommeren før en landskamp? Sidste gang vi så ham stille sig lige den smule anderledes end holdkammeraterne under nationalhymnen? Sidste gang han samlede sine spillere i en kreds og opmuntrede dem?

Sidste gang?