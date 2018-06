Modric: Forsvaret er vigtigere for Danmark end Eriksen

Danmarks solide forsvar betyder mere end Christian Eriksen for det danske landshold.

Det vurderer Kroatiens største fodboldstjerne, Luka Modric, forud for søndagens VM-ottendedelsfinale.

Midtbanespilleren forventer svære arbejdsbetingelser mod Danmark, der blot har lukket et enkelt mål ind i 2018 og er uden nederlag i 18 kampe.

- Statistikkerne viser, hvor solide og skrappe de er at spille imod. Vi skal spille på højeste niveau for at nedbryde forsvaret.

- De har gode spillere oppe foran i Pione Sisto og Christian Eriksen, men jeg mener, at forsvaret er deres største styrke, siger Luka Modric.

Frem mod ottendedelsfinalen er Modric og Eriksen blevet sammenlignet, og Eriksen udtalte fredag, at han ikke anser sig selv for at være dårligere end Real Madrid-spilleren.

Den debat ønsker Modric dog ikke at gå ind.

- Jeg bryder mig ikke om at sammenligne spillere. Jeg mener, at han er en fantastisk spiller og er i verdensklasse. Eriksen har haft en fantastisk sæson i Tottenham, og han er Danmarks vigtigste spiller.

- Det, der afgør kampen, er, hvordan holdene præsterer - ingen enkelte spillere kan gøre det på egen hånd. Det er klart, at de kan få indflydelse på, hvordan det går, siger Modric.

Hareide: Det smarteste hold går videre

Kroatien har frem mod opgøret mod Danmark til tider spillet sprudlende fodbold og slået Argentina, Nigeria og Island. Flere VM-trænere har vurderet kroaterne til at have været det bedste hold i gruppespillet.

Luka Modric er også godt tilfreds med de foreløbige præstationer, men han er ikke tilfreds.

- Jeg synes, at vi har spillet rigtig godt, faktisk fantastisk, og det skal vi være stolte over.

- Kampen mod Danmark afgør, hvad der nu skal ske. Det er på høje tid, at denne her generation overvinder den forhindring (ottendedelsfinalen, red.), som vi ikke er kommet forbi siden 1998. Det regner jeg med, at vi kan, siger Modric.

Kroatien deltager i øjeblikket ved VM for femte gang i historien ligesom Danmark. Første gang var i 1998, hvor holdet vandt bronze. I 2002, 2006 og 2014 nåede kroaterne ikke videre fra gruppespillet.

Kampen mellem Danmark og Kroatien spilles søndag klokken 20 dansk tid i Nisjnij Novgorod, der er placeret cirka 400 kilometer øst for Moskva.