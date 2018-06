Hvis man er typen, der sidder time efter time og ser den ene halvlunke fodboldkamp efter den anden i håbet om, at der på et eller andet tidspunkt dukker en kamp op, der trækker benene væk under en, så lå man fladt ud på gulvet efter Frankrig 4-3-sejr over Argentina.

Og hvis der findes en fodboldgud, så var han i godt humør lørdag eftermiddag, og hans engel på Jorden hedder Kylian Mbappé. 19 år. To mål i kampen.

Efter hans gennembrud for Monaco for nogle år siden har vi måske ventet på, at han skulle vise samme takter på landsholdet, og de kom i den grad i dag.

Frankrig-Argentina 4-3 (1-1) Mål: 1-0 Antoine Griezmann (13.), 1-1 Angel Di Maria (41.), 1-2 Gabriel Mercado (48.), 2-2 Benjamin Pavard (57.), 3-2 Kylian Mbappé (64.), 4-2 Kylian Mbappé (68.), 4-3 Aguero (93.) Frankrig: 8 Argentina: 3 Dommer: Alireza Faghani, Iran: 6 Næste kamp Fredag kl. 16: Frankrig – Uruguay/Portugal

Argentina stillede med en bagkæde af aldrende, langsomme mænd, og med en raket som Mbappé virkede det fra første fløjt som en fejldisposition. Mbappés drivende løb, målnæse og fremtoning minder i forbavsende grad om dengang, da den brasilianske Ronaldo var på sit højeste.

Allerede efter 13 minutter viste han sin hastighed første gang, da han erobrede bolden kort uden for eget felt og over 70 meter spurtede mod mål, væk fra oppasserne, og da han nåede ind i feltet fældede helten fra Nigeria-kampen, Marcos Rojo, ham. Griezmann scorede sikkert fra pletten og 1-0 til Frankrig.

Marcos Rojo fældede Kylian Mbappe. Dommeren pegede på pletten. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

En interessant detalje ved scoringen var, at Griezmann under EM for to år siden blev topscorer med seks mål. Fem af disse scoret i knockout-fasen. Han trives åbenbart bedst med stort pres.

Så skulle man ellers tro, at Argentina havde fundet ud af, at ham Kylian Mbappé har fart i fødderne, men kort tid efter blev han sendt i dybden, og endnu en gang måtte Argentina ty til ulovlige midler for at stoppe ham, dog uden for feltet. Den 19-årige franskmand var fantastisk at se på, og efter tre halvsløje kampe spillede franskmændene pludselig herlig direkte angrebsfodbold, og overlod det til Argentina at trille bolden nytteløst rundt.

Derfor kom det også så et lyn fra en klar himmel, da Angel Di Maria hamrede en bold fra 25 meter i kasse midt for mål. En ellers velfungerende fransk midtbane glemte simpelthen at presse Di Maria, der fik så langt tid, at han kunne nå at gro fuldskæg og barbere det af igen, inden han sigtede bolden i mål.

Op til kampen var der masser af fokus på Messi og en situation under Nigeria-kampen, da landstræner Joao Sampaoli henvendte sig til Messi for at spørge, om han skulle sætte Aguero på banen. Messi sagde ja, Aguero kom på banen, og hjemme i Argentinas kiggede folk på hinanden og undrede sig over, hvem der egentlig var boss?

I startopstillingen var Messi placeret som forreste angriber, men det virkede nærmest som om, at Argentina spillede uden angriber, da Messi ofte trak ned på midtbanen.

Her stod han også, da Argentina scorede til 1-2. Efter et frispark fra den ene side endte bolden ved Messi, der trykkede af. Hvis ikke Gabriel Mercado havde rettet skuddet af, var bolden næppe gået i mål, men hvem tænker på det på en solskinsdag i Kazan i Rusland?

Det gjorde Benjamin Pavard ikke. Hvis man troede, at Angel Di Maria havde lavet et flot mål, så havde Benjamin Pavards 2-2-udligning alt, hvad man som fodboldfan drømmer om. Matuidi bankede en bold ned ad venstre flanke, hvor Luis Hernandez galopperede til baglinjen. Hans kryds fik lige lovlig meget fart, men ovre bagved lå Pavard, der helflugtede bolden i mål fra 25 meter.

Så var det igen Kylian Mbappés tur. Den unge franskmand stod – naturligvis – bag Frankrigs føringsmål til 3-2. Det var ikke nogen perle, men en ægte angriber scorer også grimme mål, da Mbappé opsnappede en løs bold efter klumpspil og klappede den ind. Fire minutter senere scorede han så efter et kvikt opspil på midtbanen, da han slap fri i højre side og passerede stakkels Franco Armani i det argentinske mål.

Resten af kampen blev et pres mod Frankrigs mål, og i dommernes overtid dukkede Aguero så op, da han fandt rum bag Frankrigs forsvar, hvor han headede bolden i mål til 4-3.

Spekulationerne vil nu fokusere på, om Lionel Messi stopper på landsholdet?

Hvis han stopper, så er en ny stjerne født. Og ham får Les Bleu – og os andre fodboldelskere – fornøjelse af i mange år frem.

Messi blev ofte pakket ind af op til tre franskmænd på midtbanen. Foto: Ricardo Mazalan/AP

Frankrig møder vinderen af Uruguay og Portugal, der spilles kl. 20.