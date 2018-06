Historisk VM-avancement bliver kaldt en »farce«: »Nu håber jeg, at Japan får tæsk i næste runde«

Selvom han netop havde sikret sit land en ganske overraskende VM-triumf, var den japanske landstræner Akira Nishino ikke særlig stolt torsdag aften.

Forklaringen skulle findes i den måde, Japan sikrede sig avancement fra gruppe H ved at tabe 0-1 til Polen, da Senegal samtidig tabte med samme cifre til Colombia.

Senegal røg på reglen om fairplay - Polen fik oprejsning mod Japan

På den måde skrev Japan historie ved som det første hold at gå videre, fordi holdet havde fået færre gule og røde kort end Senegal, der havde lige så mange point med samme målscore.

Japan og Senegal sluttede begge på fire point og en målscore på 4-4. Foto: Toru Hanai/Reuters

»Vi gik ikke efter sejren, men håbede på resultatet i den anden kamp. Det var ikke rart, men vi havde ikke rigtig andre planer,« erkendte Akira Nishino efter kampen ifølge flere internationale medier.

Og det er langt fra kun Nishino, der var hård ved sig selv.

Flere af BBC's eksperter revsede efterfølgende Japan for at have optrådt defensivt og forsigtigt i forsøget på at undgå at indkassere flere mål eller advarsler, mens man satsede på, at Senegal ikke ville score mod Colombia.

»Jeg fatter ikke, at man kan lægge sin skæbne i hænderne på andre på den måde. Jeg kunne faktisk godt lide Japan, men nu håber jeg, at de får tæsk i næste runde,« sagde Nordirlands landstræner, Martin O'Neill, til BBC.

Kold som en brøndgravers ... Landsholdets Mr. 95 pct. har fået sit gennembrud Danmark har fået en ny landsholdsprofil til de næste 10 år.

Hård var også den tidligere Everton-spiller Leon Osman, der kaldte det »farce«, ligesom den tidligere engelske landsholdsanfører Terry Butcher mente, at »det har været et fantastisk VM, som nu er blevet smudset til af Polen og Japan«.

Japan skal møde Belgien i 1/8-finalen. Kampen bliver spillet mandag aften klokken 20.