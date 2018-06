Hareide dropper fedtspil og vil dominere mod Kroatien

Fodboldlandstræner Åge Hareide vil tage nye midler i brug i søndagens ottendedelsfinale for at slå Kroatien.

Hvor danskerne i gruppespillet har fået kritik for at spille kedeligt og defensivt, vil Åge Hareide længere frem på banen for at slå kroaterne, som har været blandt VM's bedste i gruppespillet.

Det siger Hareide fredag formiddag inden landsholdets træning i Anapa.

- Vi får lov til at se Danmark udfolde sig mere, end vi har set i gruppespillet. Vi har haft en stram organisation, og vi har bare været opsatte på at komme videre.

- Nu skal der andre ting til for at komme videre til næste kamp, og så skal vi spille alle vores kort. Vi skal tage større risiko, fordi det er en knockoutkamp.

- Vi vil forsøge at styre kampen med bolden. Det kræver mod og kvalitet at gøre det, siger Åge Hareide.

Hareide har straffesparksskytterne klar

Han mener, at landsholdet i VM-kvalifikationen viste, at holdet har evnerne til at kunne dominere en kamp.

- I kvalifikationen var vi det sjettebedste hold i Europa til at skabe målchancer, og den egenskab findes i holdet, men på grund af kampene ved et VM, har vi været nødt til at stramme ind på en række ting i gruppespillet, siger Åge Hareide.

Hvis planen om at styre kampen med bolden lykkes, vil man samtidig have reduceret risikoen for at blive fanget af Kroatiens farlige omstillinger.

- Vi skal have stoppet Kroatiens omstillinger. Det kræver endnu bedre boldomgang, og vi skal være bedre teknisk som hold, så vi ikke giver bolden så meget væk, for det er nøglen til at kunne slå Kroatien, siger Hareide.

Samtidig hæfter han sig ved, at Danmarks kollektiv er stærkere end kroaternes.

Braithwaite: Kroatiens VM-succes er til Danmarks fordel

- Kulturen i Kroatien bygger på den enkelte spillers dygtighed frem for kollektivets. Derfor skal vi forsøge at ramme dem med vores kollektive indsats og defensive styrker.

- Det kan give os offensive muligheder at have en stærk defensiv, så vi kan blive bedre i omstillingerne og sætte Christian Eriksen i scene, siger nordmanden.

Eriksen er da også godt tilfreds med, at Danmark har intentioner om at dominere mere, end tilfældet var mod Frankrig.

- Det passer nok mig lidt bedre. Personligt er jeg en type, der hellere vil have bolden end at løbe uden den.

- Vi skal være lidt mere cool, når vi endelig får bolden og turde tage lidt flere chancer. Det må så briste eller bære, siger Eriksen.

Landstræner Åge Hareide har allerede fortalt til sine spillere, at de efter søndagens ottendedelsfinale i Nisjnij Novgorod kan forberede sig på et ophold i kvartfinalebyen Sotji.

- Vi skal til Sotji. Det har jeg sagt til spillerne. Vi må fandeme ikke slippe det her.

- Vi står i en ottendedelsfinale mod en europæisk modstander, som vi kan være på talefod med. Man kan møde sindssygt gode hold, men vi har fået Kroatien, som er et godt hold, men som vi kan slå, siger landstræneren.