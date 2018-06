Ibrahimovic i VM-feber: Jeg kører rundt med det svenske flag

Det svenske fodboldlandshold er en ubehagelig modstander for alle ved VM i Rusland.

Det vurderer Sveriges tidligere anfører Zlatan Ibrahimovic.

- Jeg tror, at alle, som møder Sverige nu, ved, at de får det svært, siger den 36-årige angriber til Aftonbladet.

Zlatan Ibrahimovic stoppede sin landsholdskarriere efter EM-slutrunden i 2016. Men efter at Sverige kvalificerede sig til VM, fyldte det meget i både svenske og internationale medier, om han skulle gøre landsholdscomeback.

Kæmpe sensation: Tyskland ydmyget og sendt ud af VM – og Sverige er videre

Det endte med, at den svenske VM-trup blev uden Zlatan Ibrahimovic. Han har dog været i Rusland under VM i forbindelse med diverse sponsorjob. Nu er han tilbage i USA, hvor han tørner ud for Los Angeles Galaxy.

Tirsdag spiller Sverige ottendedelsfinale mod Schweiz. Svenskerne vandt deres gruppe ved VM efter en 3-0-sejr over Mexico. I gruppen sluttede Sverige foran Mexico, Sydkorea og de regerende verdensmestre fra Tyskland.

Glædestårerne kom: Holdt sit løfte og barberede sig skaldet Andreas Granqvist er en af de vigtigste brikker for det svenske landshold.

Det har gjort indtryk på Zlatan Ibrahimovic.

- Jeg er glad for, at jeg er svensk, og jeg kører rundt med det svenske flag. Jeg overtog verden, nu er det Sverige, som overtager verden, siger angriberen.