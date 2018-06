Jordan Pickford, der som målmand har en suveræn sparketeknik, kunne måske have spillet længere fremme på banen.

»Vi skal have en tro på, at dette kan blive noget rigtig vildt,« lyder det efter kvalifikationen til ottendedelsfinalen.

Martin Braithwaite mener, at det er en fordel, at Danmark har slidt mere end Kroatien før ottendedelsfinalen.

Ud over de mange løb har Eriksen scoret en enkelt gang ved VM, hvor det også er blevet til en assist.

Flere gange under slutrunden har landstræner Åge Hareide fremhævet midtbaneprofilens enorme løbearbejde, og det har været med god grund.

Det fremgår at Det Internationale Fodboldforbund, Fifas, hjemmeside.

