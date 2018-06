Landstræner er dybt bekymret over sin stjernes skade

James Rodríguez brød igennem som det helt store sus for fire år siden ved VM i Brasilien.

Her blev colombianeren topscorer i turneringen med seks mål og siden solgt til Real Madrid, efter at Colombia nåede kvartfinalen.

Ved VM i Rusland har det hakket mere for stjernespilleren, som måtte starte ude i Colombias første gruppekamp mod Japan.

Siden kom Rodriguez ind og spillede fremragende, da Colombia slog Polen, men torsdag måtte Bayern München-spilleren traske ud med en skade efter en halv time, da Colombia vandt gruppe H med en 1-0-sejr over Senegal.

Det bekymrer José Pékerman, der er landstræner i Colombia.

- Jeg er ekstremt bekymret. Det er en hård situation for mit hold. Det er ikke komfortabelt for os. Han trænede normalt frem til i dag (torsdag, red.), og han blev på træningsbanen og trænede frispark og straffespark.

- Han var helt klar under træningerne, og ved det seneste træningspas var der intet tegn på en skade. Lige nu aner jeg ikke, hvordan han har det, siger Pékerman.

James Rodríguez, der er udlejet fra Real Madrid til Bayern München, mødte op ved VM med en lårskade.

Colombia besejrede alligevel Senegal 1-0, hvilket betød, at Senegal røg ud af VM efter fair play-reglen, da holdet sluttede helt lige med Japan, som har skrabet færre gule kort sammen ved VM.

José Pékerman føler da også med Senegal, efter at holdet røg ud, og der dermed ikke er et afrikansk hold tilbage ved VM.

- Vi vidste inden VM, at reglerne er sådan. Det var utroligt at være i den situation og hårdt for et hold.

- Havde det været os, så havde vi været skuffede. Det sker for alle i en semifinale eller finale. Nogle gange afgøres det på straffespark. Det er ekstremt hårdt, siger Colombias 68-årige landstræner.

Colombia møder i ottendedelsfinalen England, som tabte 0-1 til Belgien.