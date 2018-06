Tunesien baskede Panama med første VM-sejr i 40 år

Der stod ære og point til statistikken på spil, da Panama og Tunesien mødtes torsdag i en kamp om at undgå sidstepladsen i gruppe G ved VM.

Panama kunne samtidig hente sin første sejr ved et VM, da Panama deltager for første gang og tabte de to første gruppekampe til Belgien og England.

Det lykkedes dog ikke, da Tunesien vandt opgøret 2-1, selv om Panama kunne juble over at komme foran i første halvleg. Det var Tunesiens første VM-sejr siden 1978.

Resultatet betød, at Tunesien lander på tre point, mens Panama tager hjem med nul point og 2-11 i målscore.

Efter lidt over en halv time satte Panama kurs mod landets første sejr ved et VM nogensinde.

Fløjspilleren José Luis Rodríguez trykkede af udefra, og bolden ramte Tunesiens Yassine Meriah på vejen og gik i mål til 1-0-føring.

Tunesien var ellers dominerende i første halvleg bedømt på boldbesiddelse og antallet af muligheder, men skarpheden var der ikke hos de tunesiske spillere.

Det blev der dog ændret på efter pausen, da VM-mål nummer 2500 nogensinde blev scoret efter 51 minutter.

De tunesiske kombinationer gik hurtigt i Panamas felt, og Fakhreddine Ben Youssef satte sidste fod på bolden og sendte det historiske mål i nettet til 1-1.

Et kvarter senere blev der igen kombineret godt af Tunesien, og det gik galt igen for VM-debutanten Panama.

Oussama Haddadi blev spillet fri i feltet, og han fandt med en præcis aflevering Wahbi Khazri i det lille felt, og Khazri scorede sikkert til 2-1.