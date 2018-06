Japans træner følte sig tvunget til at holde igen

Der skulle et fair play-regnskab til at afgøre, at Japan og ikke Senegal gik videre fra gruppe H ved VM-slutrunden i Rusland.

Mod slutningen af kampen mellem Japan og Polen stod det klart for japanerne, der var bagud 0-1, at holdet lå til at gå videre, fordi japanerne havde fået færre gule kort end Senegal gennem VM-turneringen.

Derfor beordrede Japans træner sine spillere til at holde igen inde på banen.

Senegal-træner: Vi fortjente ikke at gå videre ved VM

- Det var en meget svær beslutning, siger landstræner Akira Nishino.

- Jeg valgte at bevare status quo i vores kamp og satse på det andet resultat, lyder det fra Nishino.

Samtidig med Japans kamp var Colombia i aktion mod Senegal, og her vandt sydamerikanerne 1-0 og tog gruppesejren.

Japan og Senegal sluttede begge på fire point og en målscore på 4-4. Deres indbyrdes opgør var desuden blevet 2-2, og så blev fair play-regnskabet afgørende for første gang i VM-historien.

Det var tilskuerne i Volgograd langtfra tilfredse med. Spillerne blev buhet af banen i kampens sidste minutter, mens Polen spadserede 1-0-sejren hjem.

- Mine spillere var loyale ved at lytte til mig og følge min beslutning. Den var svær, eftersom jeg står for angrebsorienteret fodbold.

Senegal røg på reglen om fairplay - Polen fik oprejsning mod Japan

- Situationen tvang mig til at træffe den beslutning, siger Akira Nishino.

Torsdag aften afgøres det, om det bliver England eller Belgien, der møder Japan i ottendedelsfinalen.

Gruppevinderen møder Japan, mens nummer to skal i kamp mod Colombia, som sluttede som vinder af gruppe H efter torsdagens spektakulære opgør.