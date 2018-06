De belgiske reserver vandt kampen ingen rigtigt ville vinde

England og Belgien var begge kommet flyvende fra land med store sejre over Panama og Tunesien. Styrkeforholdet mellem de to hold ville vise sig i torsdagens gruppefinale, hvis ikke det var fordi, at både Belgien og England sparede spillere - og måske i virkeligheden ikke havde ret meget lyst til at vinde?



Der havde nemlig været stor debat i de engelske medier forud for kampen mellem Belgien og England om, hvorvidt det bedst kunne betale sig at tabe. Begge havde de allerede kvalificeret sig til ottendedelsfinalen, så kampen handlede alene om, hvem der skulle blive nummer et og to i gruppen. Men kunne det egentligt bedst betale sig at tabe og blive nummer to? Argumenterne for at tabe var, at vejen frem mod finalen ville blive lettere. Vinderen ville nemlig kunne støde ind i Brasilien eller Mexico i en kvartfinale, mens taberen ville kunne møde Sverige eller Schweiz i kvartfinalen. På papiret to nemmere modstandere.

Man kunne godt få den fornemmelse efter første halvleg, at spillerne havde dette i baghovedet. Men heldigvis syntes det som om, at spillerne i pausen var blevet mindet om, at det er et verdensmesterskab, de spiller - og her handler det altså også om at vinde fodboldkampe.

England var bedst, men Belgien havde Adnan Januzaj. Derfor vandt Belgien kampen, den engelske presse ikke havde lyst til at vinde, med et enkelt mål.

England - Belgien 0-1 (0-0) Mål: Adnan Januzaj (51.)

England: 7 Belgien: 6 Dommer: Damir Skomina, Slovenien: 8

Englands landstræner Gareth Southgate havde på forhånd afvist spekulationerne og lovet, at England ville gå på banen for at vinde uanset. Det var tilgengæld ikke det ultimative mål for Belgien, afslørede landstræner Roberto Martínez før kampen.

»Vi er gået videre, og det var prioriteten. Nu er vi nødt til at kigge på vores spillere. Vi vil gerne spille godt, men prioriteten er ikke at vinde,« sagde han ifølge The Guardian. For Belgien handlede det altså om at undgå skader og gule kort.

De gule kort kunne ellers komme i spil. Begge hold gik nemlig ind til kampen med lige mange point og lige målscore. Derfor kunne VMs fairplay-regel komme i spil såfremt kampen endte uafgjort. England havde på forhånd et gult kort mindre end Belgien.

Startopstillinger England: Jordan Pickford, Danny Rose, John Stones, Gary Cahill, Phil Jones, Fabian Delph, Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Ruben Loftus-Cheek, Jamie Vardy, Marcus Rashford Belgien: Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Moussa Dembele, Nacer Chadli, Adnan Januzaj, Michy Batshuayi

Både Gareth Southgate og Roberto Martínez havde grebet chancen for at spare spillere. Otte spillere var skiftet ud på Englands startopstilling, ni spillere havde Belgien skiftet. Lukaku, De Bruyne, Hazard, Kane, Dele og Sterling startede alle på bænken.



Desværre for mange af de mange VM-fans, der havde håbet at se to storhold folde sig ud mod hinanden, havde kampen mere karakter af en træningskamp.

De fik første halvleg største chance efter 10 minutter. Fellaini pillede en bold ned fra et indlæg. Bolden endte hos Michy Batshuayi, der forsøgte at fedte bolden i mål. Målmand Jordan Pickford forsøgte at samle bolden op, men på fumlende vis fik en engelsk spiller prikket til bolden, så den var lige ved at gå i mål. Gary Cahill fik dog sparket bolden væk fra stregen.

Men det var så også det, der var værd at berette om i en første halvleg, der sluttede i pibekoncert.

Det var ikke fordi, at det virkede som om, at England og Belgien ligefrem kæmpede for at få lov til at tabe, men der blev heller ikke rigtigt spillet igennem. Det var hverken specielt sprudlende, specielt hårdt, specielt chancerigt og slet ikke specielt spændende. Det var ikke specielt noget andet end ligegyldigt.

De engelske fans, der havde gjort et pænt indtog på lægterne skiftedes til at synge og pifte. Ikke rigtigt utilfredse. Men heller ikke rigtigt tilfredse.

Lidt mere krydderi kom der på anden halvleg takket være Adnan Januzajs drømmehug efter 51 min. Belgieren modtog bolden på højresiden af Englands straffesparksfelt, skar ind i banen og krøllede bolden op i fjerneste hjørne.

Med scoringen blev alle spekulationer sparket til hjørne. Det var belgiere, der jublede begejstret over scoringen. De så ikke triste ud over udsigten til at tage førstepladsen.

Samtidigt virkede scoring som en opkvikker for England. De skruede op for tempoet og pressede på for en udligning. Efter 65 min. kom Marcus Rashford, der havde fået chancen for start, til en stor chance, da han flot blev spillet fri med en stikning igennem det belgiske forsvar fra Jamie Vardy. Rashford sendte dog bolden tæt forbi det belgiske mål.

Med 20 min. igen kom Vincent Kompany på banen. Han er en vigtig mand i det belgiske forsvar, men har været nedlagt af lyskenskade frem mod VM. Han afløste Thomas Vermaelen, der også har været skadet, men altså fik 70 min. mod England. Det er to vigtige spillere, der synes klar for Belgien i knockout-fasen. Ikke så dårlig timet endda.

Belgien syntes egentligt ganske tilfreds med den ene scoring og spillede hellere bolden rundt på egen banehalvdel end at søge fremad. England manglede kvalitet i deres afslutninger. Derfor endte kampen med den ene scoring, selvom Jordan Pickford måtte hive en redning frem i det 89. min. på et langskud fra Dries Mertens, der også fik lidt spilletid. Det var som om, at han gav lidt ekstra luft til det belgiske mandskab.

Med sejren ender Belgien som puljevinder med maks point og skal møde Japan i ottendedelsfinalen på mandag. England møder Columbia tirsdag. Tunesien fik lidt oprejsning på Panama i den anden kamp som det nordafrikanske hold vandt 2-1. Begge hold er dog færdige ved VM.