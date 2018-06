Her er de mest populære VM-trøjer blandt danske fodboldfans

Lionel Messi fra Argentina, Ahmed Musa fra Nigeria, Ricardo Quaresma fra Portugal eller måske danske Kasper Dolberg.

Under VM-slutrunden i Rusland deltager samlet 736 fodboldspillere fra 32 forskellige lande, så derfor er valgmulighederne mange, når det kommer til spørgsmålet om, hvad der skal stå bag på landsholdstrøjen.

Danskernes drømmehold målt på trøjesalg (4-3-3) Angreb: Braithwaite – Dolberg – Neymar Midtbane: Eriksen – Delaney – Sigurdsson Forsvar: Knudsen – Kjær – Christensen – Dalsgaard Målmand: Schmeichel Kilde: Unisport

Men hvem af de mange populære fodboldstjerner kan spille sig i startelleveren, hvis man udelukkende kigger på salget af landsholdstrøjer inden for den seneste måned?

En analyse fra webshoppen Unisport viser, at danskernes drømmehold - baseret på salget af landsholdstrøjer - domineres ikke overraskende af de danske VM-helte. Endda i en sådan grad, at selv prominente fodboldnavne må tage plads på bænken.



»Det er ikke overraskende, at der er mange danske spillere på danskernes VM-drømmehold. Dog overrasker det mig, at der er SÅ massiv opbakning til landsholdet, og at de danske forsvarsspillere sælger flere trøjer end stjerneangribere som Messi og Ronaldo,« siger Michael Burk fra Unisport, som er Nordens største webshop i fodboldudstyr.

Fakta: 16 lande er klar til ottendedelsfinalerne ved VM

Angrebsspillerne er typisk meget populære blandt de danske fodboldfans, og på den position sælger webshoppen flest landsholdstrøjer med danskerne Martin Braithwaite og Kasper Dolberg samt den brasilianske superstjerne Neymar.



Bag angrebstrioen finder man en stærk midtbanekæde bestående af de to danskere fra den normale startopstilling, Christian Eriksen og Thomas Delaney, og de flankeres af den islandske viking Gylfi Sigurdsson.

Christian Eriksen er ikke alene den mest populære midtbanespiller, når det kommer til salget af landsholdstrøjer – han topper også den samlede liste. På dagen, hvor Danmark tørnede sammen med Frankrig i den sidste gruppekamp, ville 35 pct. af danskerne have Tottenham-spillerens navn stående på ryggen.

Husker du de fem første? Udflugt til Balkan, Laudrup i himlen og Sukers lob Det er 14 år siden, at Danmark senest har mødt Kroatien, der søndag venter i ottendedelsfinalen. JP er gået i arkivet.

I de bagerste geledder er det anfører Simon Kjær og unge Andreas Christensen, der vinder frem på trøjesalget, sammen med højrebacken Henrik Dalsgaard og Jonas Knudsen, der dog endnu mangler at få spilletid ved VM-slutrunden.

Mellem stængerne står naturligvis Kasper Schmeichel.

Søndag klokken 20 skal det danske landshold spille ottendedelsfinale mod Kroatien.