Senegal røg på reglen om fairplay - Polen fik oprejsning mod Japan

Alt var på spil i torsdagens sidste gruppekampe i gruppe H, hvor både Colombia, Senegal og Japan alle kunne spille sig videre til en ottendedelsfinale. Alle hold havde endda skæbnen i egne hænder. Kun Polen havde udspillet sin rolle og havde således kun værdigheden tilbage at spille om.

Polen endte med at få lidt oprejsning med en 0-1 sejr over Japan. Japan endte dog med at gå videre til ottendedelsfinalen, da de havde færre gule kort end Senegal, der tabte 0-1 til Colombia.

Dermed fik Senegal ikke oprejst Afrikas tabte ære som det sidste hold, der havde mulighed for at repræsentere kontinentet i ottendedelsfinalen. Til gengæld bliver Asien repræsenteret ved Japan, der på forhånd var undertippet i gruppen. Men de har spillet med stort mod og arbejdsiver, og som gruppen udviklede sig er det ikke så overraskende, at de er endt i ottendedelsfinalen. De havde også de bedste kort på hånden forud for torsdagens kampe.



Gruppe H Senegal - Colombia 0- 1 (0-0) Mål: Yerry Mina (74.) Senegal: 5 Colombia: 5 Dommer: Milorad Mazic, Serbien: 6 Japan - Polen 0-1 (0-0) Mål: Jan Bednarek (60.)

Japan: 4 Polen: 5 Dommer:Janny Sikazwe, Zambia: 7

Der var store forventninger til Colombia forud for kampen. Colombia kom ganske vist skidt fra start ved VM med et nederlag mod Japan i den første kamp. Allerede kort inde i første halvleg blev de reduceret til 10 mand. Havde udfaldet været anderledes, hvis det ikke var sket? Måske. Men de viste i hvert fald klassen, da de i anden kamp udspillede Polen. De var dog pressede til at vinde mod Senegal, der derimod kunne nøjes med et enkelt point.

Senegal vandt også sikkert over Polen, men fik problemer mod Japans hurtige og arbejdsomme fødder og måtte derfor nøjes med uafgjort. Både Colombia og Senegal havde dog begge vist deres respektive styrker i de første kampe og der var således lagt op til en spændende affære mellem de to fysisk stærke hold i den direkte duel om en plads i ottendedelsfinalen.

Det startede meget forsigtig ud. Senegal var umiddelbart bedst. Det afrikanske hold spillede mere kompakt mod Colombia end de havde gjort mod Japan og det udfordrede Colombias opspil.

Efter 16 min. blev, der dømt straffe til Senegal, da Davinson Sanchez så ud til at fælde Sadio Mane i feltet. Dommeren var ikke i tvivl og pegede straks på pletten. Men det var VAR ikke enig i og efter et videogennemsyn droppede dommeren kendelsen til stor ærgrelse for Senegal og lettelse for Colombia.

Allerede efter en halv time var Colombia tvunget til at skifte profilen James Rodrigues ud pga. en skade. Ind kom i stedte Luis Muriel. Med ham gik en stor del af Colombias kreative formåen ud - og det kunne ses i kampen.

Halvlegen udviklede sig til en rodet affære. Colombia kunne ikke rigtigt få spillet til at fungere og Senegal blev ofte bremset af spilstop, dermed forblev de "lige ved og næsten"-chancer "lige ved og næsten". Her skal også tages med, at Senegal kunne nøjes med det ene point, så det var ikke et hold, der ønskede at sætte alt for meget på spil.

Anden halvleg startede mere livligt. Colombia turde mere og spillede hurtigere. Det åbnede kampen mere i forhold til første halvleg, der var mere låst. Og 60 min. inde i kampen fik de colombianske fans noget at juble over. Et mål. Scoret af Polen. I den anden kamp. Med en sejr til Polen over Japan ville Colombia være videre på et uafgjort resultat.

Det ville Colombia dog ikke nøjes med. De kunne pludseligt øjne en førsteplads i puljen og efter 74 min. kom de foran på et hjørnepark, der havde inde hos Yerry Mina, der headede den ind til 0-1.

Det tvang Senegal til at gå længere frem. De var nemlig på dette tidspunkt ude af VM på reglen om fairplay. De havde simpelthen trukket flere gule kort end Japanerne.

Japan skulle forsøge at sikre sig det ene point, der kunne sende dem videre til en sensationel ottendedelsfinale. Det kunne på papiret se svært ud, hvis det ikke var fordi, at Polen forud for kampen havde præsteret langt under niveau og ikke havde noget at spille for i kampen. De skulle forsøge at samle sig op fra skuffelsen og pynte på VM-fiaskoen. Japan havde skiftet seks spillere ud til kampen, mens Polen havde skiftet fem, bl.a. var Lukasz Fabianski kommet på mål.

Det var klart fra kampens start, at Japan havde mest at spille for. Japan gjorde det bedst på bolden, og kom frem til flere chancer - ingen dog rigtigt farlige. Efter en halv time måtte den japanske målmand trække en stor redning op ad hatten, da et hjørnespark landede i hovedet på Kamil Grosicki, der udfordrede Eiji Kawashima i målet. Det var så Polens eneste skud på mål i første halvleg, der sluttede uden mål.

Japanerne lignede et hold, der var tilfreds med ét point og Polen lignede et hold, der mentalt sad på en flyver på vej til Polen. En skuffelse for de betalende tilskuere.

De fik dog lidt mere at juble over i anden halvleg, hvor det lykkedes Polen at gøre livet surt for Japan. 60 min. inde i kampen fik Polen et frispark et godt stykke ude fra straffesparksfeltet. Bolden blev lagt ind i feltet, hvor Jan Bednarek kunne heade den i kassen uden den store chance for den japanske målmand. Med 0-0 i den anden kamp på det her tidspunkt var Japan droslet ned på tredjepladsen i puljen og ude af VM.

Det fik de mange japanske tilskuere til at vende blikket væk fra kampen og ned på deres telefoner, hvor de formentligt tjekkede resultatet i kampen mellem Senegal og Colombia. Og de fik opmuntrende nyt, da Colombia kom foran. For på reglen om fairplay ville Japan gå videre, fordi de havde færre gule kort end Senegal.

Det var som om, at den nyhed havde nået spillerne på banen, for de spillede i hvert fald meget afventende og passivt efterfølgende. Selvom Japan kunne sikre sig ved at udligne mod Polen var det ikke ligefrem et japansk hold, der kastede alt frem. De skulle selvfølgelig også passe på med at indkassere flere mål, fordi det kunne sende Senegal videre på målscore.

Senegal formåede ikke at score i kampen mod Colombia, så nederlaget mod Polen blev ubetydeligt. De var videre.

Japan og Colombia møde enten Belgien eller England i gruppe G, der spiller kl. 20.