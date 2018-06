ANAPE

Normalt sender Dansk Boldspil-Union (DBU) tre spillere og en træner ud til den danske og internationale presse, for at de kan tale om holdet, kampene, sig selv eller måske noget helt fjerde. Torsdag var en undtagelse. Den danske kantspiller Pione Sisto har været den måske mest kritiserede fra Danmarks startopstilling til dette VM. Hverken det eller Sistos egen præstation vil han røbe noget om.

»Det behøver vi ikke at tale om.«

Er det, fordi du ikke er tilfreds?

»Nej, det behøver jeg ikke at snakke om. Hvorfor skal jeg tale med jer om det?«

Der er ingen tvivl om, at han skal spille lidt hurtigere i nogle situationer. Jon Dahl Tomasson, landsholdets assistenttræner Der er ingen tvivl om, at han skal spille lidt hurtigere i nogle situationer.

»Det gør alle de andre.«

»Nå. Det gør Pione ikke,« sagde han nærmest demonstrativt.

Landsholdets assistenttræner, Jon Dahl Tomasson, erkendte, at der er pres udefra på Sisto. At han både selv og holdet er skyld i, at han ikke har præsteret som eksempelvis mod Irland i playoffkampen i Dublin og i en testkamp i marts på hjemmebane mod Panama. Da scorede han sit første landskampmål og blev matchvinder i en 1-0-sejr.

»Det er sværere på den helt store scene. Jeg tror, at det spiller en rolle. Vi skal også spille hurtigere, og så er der færre muligheder for at få ham i de rigtige situationer til VM,« sagde Tomasson og fortsatte:

»Der er ingen tvivl om, at han skal spille lidt hurtigere i nogle situationer.«

Pione Sisto var den første til at blive udskiftet fra kampen mod Frankrig. Det skete efter 59 minutter. Foto: Victor R. Caivano/AP

Til de åbne danske træninger er Sisto ofte kommet ud på træningsbanen før de andre. Det er blot for at hygge sig med bolden, som han siger. Sisto afviste, at der er noget galt med humøret, men han afviste også, at han skal være i godt humør for at spille godt. Samtidig mente han, at der blev lagt for meget i, at Åge Hareide ofte taler med Sisto under træningen, og at han gør det i lang tid.

»Det skal selvfølgelig være interessant, hvad I skriver. Skal det ikke det? Han taler med mange spillere. Nu tog han så fat i mig.«

Jon Dahl Tomasson understregede, at Sisto er i overordentligt godt humør.

»Pione Sisto er i fremragende humør. Vi er gået videre fra gruppen, men det er klart, at der har været meget fokus på ham. Det er ikke så sjovt, men jeg synes, at han har håndteret det fint,« sagde landsholdets assistenttræner.

Op til søndagens ottendedelsfinale har de kroatiske modstandere virket endog overordentligt selvsikre.

»Ja, det talte vi godt om,« sagde Sisto om en samtale, han havde haft med et par holdkammerater.

Igen afviste han dog at fortælle, hvad han syntes om det.

»Det har jeg ikke noget at sige til. Hvis de vil gøre det, er det helt fint.«