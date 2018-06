Fakta: Torsdagens kampe ved VM i fodbold

Afgørelsens time i grupperne G og H ved VM i fodbold. Hvem skal videre fra de to grupper?

Dagens program ved VM i fodbold torsdag 28. juni:

16.00: Senegal-Colombia (gruppe H), Samara, DR1.

Colombia kom skidt fra land med et rødt kort efter tre minutter i åbningskampen mod Japan, som blev tabt. I anden kamp viste Colombia storspil og vandt 3-0 over et tamt polsk mandskab, og Colombia kan med en sejr over Senegal sikre sig billetten videre. Senegal kan omvendt nøjes med uafgjort for at sikre avancement til ottendedelsfinalen.

16.00: Japan-Polen (gruppe H), Volgograd, DR3.

Japanerne har afgørelsen i egne hænder. Et point mod Polen sender japanerne videre i turneringen, og selv med et nederlag kan Japan komme videre, hvis Colombia samtidig taber til Senegal. Polen har til gengæld udspillet sin rolle ved VM uanset resultatet af torsdagens kamp mod Japan.

20.00: Panama-Tunesien (gruppe G), Saransk, TV2 Sport.

To kampe, to nederlag. Sådan er facit for begge mandskaber inden den tredje gruppekamp, hvor der primært spilles om æren. Ingen af holdene kan nå videre fra gruppen.

20.00: England-Belgien (gruppe G), Kaliningrad, TV2

Begge hold er sikre på avancement til ottendedelsfinalen, og holdene er helt lige inden kampen, der er en direkte duel om førstepladsen i gruppen. Begge hold har seks point og en målscore på 8-2, og spiller holdene uafgjort, bliver det fairplay-regnskabet, der afgør gruppesejren. Inden kampen er englænderne bedst stillet med to gule kort i turneringen, mens Belgien har fået tre gule kort.