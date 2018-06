Hvornår folder Brasilien sig ud?

Hvornår får vi lov til at se noget af det flydende spil, som de femdobbelte verdensmestre er så kendte for?

Efter tre kampe under VM i 2018 er det kun sket i meget få glimt, men det var først i den sidste kamp mod Serbien, der blev slået 2-0. Sagen er blot den, at spillet har været alt for omstændeligt. Mod Serbien var det med alt for mange boldberøringer, alt for mange stop på midtbanen midt i et angreb, alt for meget alt for meget.

Kampfakta Serbien-Brasilien 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Paulinho (36.), 0-2 Tiago Silva (68.) Serbien: 6 Brasilien: 7 Dommer: Alireza Faghani (Iran), 8 Schweiz-Costa Rica 2-2 (1-0) Mål: 1-0 Blerim Dzemaili (31.), 1-1 Kendall Waston (56.), 2-1 Josip Drmic (88.), 2-2 Yann Sommer (93. selvmål) Kommende kampe Mandag kl. 16 Sverige – Schweiz Tirsdag kl. 16 Mexico– Brasilien

Det er altså ærgerligt, når man har Neymar, Coutinho og Gabriel Jesus oppe foran.

Til gengæld leverer Schweiz anderledes direkte fodbold. Holdet spillede 2-2 med Costa Rica efter en kamp med masser af chancer og skal nu møde Sverige i ottendedelsfinalen. Det bliver en helt åben kamp.

Efter sejren over Costa Rica brød Neymar sammen i tårer – presset havde været enormt inden kampen – men under nationalsangen zoomede tv’et på stjernen, og han så ikke spor presset ud.

Brasilien spillede da også frisk til fra start med et par halve chancer. Serbien skulle med stor sandsynlighed vinde for at komme videre, og i perioder i første halvleg var serberne da også toneangivende, men Brasilien kom tættere og tættere på, blandt andet med en friløber til Gabriel Jesus, som dog trådte på bolden. Der savnede man det direkte spil, og det kom så 10 minutter før pausefløjtet. 1-0-scoring kom efter et uopmærksomt øjeblik i det serbiske forsvar. Coutinho sendte en god bold ind i rummet mellem forsvar og målmand, og Paulinho dukkede op prikkede bolden i mål. Ikke så mange dikkedarer.

Anden halvleg begyndte egentlig ganske fredeligt, Neymar kunne have udbygget føringen, men midt i halvlegen begyndte serberne pludselig at bide fra sig. Mitrovic skulle have scoret på hovedstød efter en fejl af Alisson i målet, og serberne var flere gange ganske tæt på.

Derfor kom Tiago Silvas mål til 2-0 også som en oase for Brasilien. Forsvarsspilleren dukkede op ved forreste stolpe og headede bolden i mål.

I Brasilien taler man konstant om Neymar. Men Coutinho var dagens bedste for Brasilien.

I kampen mellem Costa Rica og Schweiz var det Costa Rica, der var toneangivende fra begyndelsen. Selv om costaricanerne ikke havde noget at spille for, havde de alligevel noget at bevise, og Costa Rica lagde ud som død og helvede med blandt andet et hovedstød, som Yann Sommer fik vippet ud på stolpen og kort efter et skud på overliggeren.

Men det var Schweiz, der kom foran. Costa Ricas forsvar blev helt revet fra hinanden, da en bold kom ned bag en back til Lichtsteiner, og inde foran dukkede Blerim Dzemaili op og bankede bolden ind til 1-0.

Schweiz så derefter ud til at have styr på kampen, men 10 minutter inde i anden halvleg, stik mod spillets gang, kom Costa Rica på 1-1 efter et powerhovedstød af Kendall Waston.

Udligningen var dog ikke sigende for spillets udvikling. Schweiz sad på kampen, og scorede et fortjent føringsmål til 2-1, men dummede sig også og lavede et straffe i overtiden.

Det eksekverede Ruiz på en noget mærkværdig måde, da han ramte overliggeren, bolden røg ned og ramte Yann Sommer i nakken og ind.

Schweiz har i de to første kampe været et spændende hold at se på. Bagud begge gange er schweizerne kommet tilbage i kampen, og mod både Brasilien og Serbien har spillet ganske enkelt været imponerende. Men det var det ikke mod Costa Rica, hvor man anede en smule træthed i spillet.

Resultaterne betyder, at Sverige skal møde Schweiz i ottendedelsfinalen, mens Brasilien møder Mexico.