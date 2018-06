»Fodbold er et simpelt spil, hvor 22 spillere løber rundt og sparker til en bold i 90 minutter, en enkelt dommer laver et hav af fejl, og tyskerne altid vinder til sidst.«

De legendariske ord stammer fra den tidligere engelske fodboldspiller Gary Lineker. De bliver hyppigt delt på de sociale medier under fodboldbegivenheder som den, der lige nu står på i Rusland. Men nu er ordene ikke længere sande, og ophavsmanden har måttet rette dem til.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.— Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2018

Efter et 0-2-nederlag til Sydkorea er de forsvarende tyske verdensmestre ude af VM, og på Twitter er holdets officielle hashtag #ZSMMN blevet erstattet med det nu populære #Zsmmnbrch, som står for zusammenbruch - sammenbrud.

Kæmpe sensation: Tyskland ydmyget og sendt ud af VM – og Sverige er videre

Holdet møder heller ikke megen trøst og sympati i overskrifterne i hjemlandets medier. »Ude! Men mere fortjente vi heller ikke,« skriver Bild, der kalder nederlaget for den »pinlige ende på et katastrofalt gruppespil« og kampen for et »mareridt« og »den største skændel i tysk VM-historie«.

En lignende holdning kan læses hos Hamburger Morgenpost, der i sin overskrift konstaterer: »Tyskland er ude af VM – fortjent«.

Også Spiegel beskriver kampen som et »historisk nederlag«, hvilket næsten er faktuelt korrekt, eftersom Tyskland ikke siden 1938 er røget ud i denne fase. Således kommer den tyske exit som noget af en overraskelse for de fleste.

»En enkelt mål var, hvad landsholdet behøvede mod lille Sydkorea for at spille sig videre. I stedet skabte det den største tyske fiasko i VM-historien,« står der hos Die Welt, der også kalder kampen for en »historisk skændsel fra det tyske landshold«.

Hareide om kritik: VM handler kun om resultater

Spiegel mener, at Tysklands svage spil bl.a. skyldtes forstyrrelser som følge af de mange ændringer i holdopstillingen i forhold til ved sejren mod Sverige. Thomas Müller måtte f.eks. gå på bænken for første gang i en VM-kamp siden 2010.

En svært frustreret Mats Hummels, der fik kampens største tyske chance, men sendte bolden langt over det sydkoreanske mål med sit hovedstød, siger til Die Welt, at det er svært at finde ord oven på kampen.

»I dag er meget, meget bitter for os og alle tyske fodboldfans,« konstaterer han.

Med nederlaget til Sydkorea og Sveriges sideløbende sejr over Mexico, er Tyskland ikke alene røget uden for de øverste to placeringer i gruppen. Resultaterne sender Tyskland helt ned på sidstepladsen.