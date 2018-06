Kæmpe sensation: Tyskland ydmyget og sendt ud af VM – og Sverige er videre

Ach du Lieber Himmel, Tyskland. Efter et nederlag på 0-2 til Sydkorea og en svensk sejr på 3-0 er de forsvarende verdensmestre, Tyskland, sendt hjem med halen mellem benene, og der bliver med sikkerhed ballade i hjemlandet. Tyskerne mødte op til VM som favoritter, blandt andet efter at de vandt Confederations Cup op til VM med noget, der kunne ligne et andethold.

Men efter nederlag til Mexico, sejr over Sverige og nederlag til Sydkorea – der i realiteten ikke havde noget at spille for – er det slut i Rusland.

Kampfakta Sydkorea-Tyskland 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Kim (93.), 2-0 Son (95.) Sydkorea: 6 Tyskland: 2 Dommer: Mark Geiger (USA): 8 Mexico-Sverige 0-3 (0-0) Mål: 0-1 Ludwig Augustinsson (50.), 0-2 Andreas Granqvist (62./str), 0-3 Alvarez (74. selvmål) Kommende kampe Mandag kl. 16 Sverige – Brasilien/Schweiz/Serbien Tirsdag kl. 16. Mexico – Brasilien/Schweiz/Serbien

En detalje om, hvad tyskerne er vant til: Man skal tilbage til 1998 for at finde et tysk VM-hold, der ikke har vundet en medalje.

Til gengæld er der jubel hos vores svenske brødre. Med kniven for struben angreb svenskerne fra starten af kampen, og på en formidabel anden halvleg gik Sverige videre fra gruppespillet.

Det var slet ikke til at se på tyskerne, at de havde brug for en sejr for at være sikre på gå videre. Første halvleg blev en blodfattig omgang, hvor Sydkorea faktisk var tættest på at bringe sig foran, selvom at det lykkedes for tyskerne at sætte et mindre pres ind, men uden nævneværdige chancer.

Vi skulle helt hen til begyndelsen af anden halvleg, før Tyskland fik sin første chance. Leon Goretzka – der var foretrukket fra start i stedet for den anonyme Thomas Müller – skulle have headet bolden i kassen, men Jo reddede flot i målet. Meldingerne fra kampen mellem Mexico og Sverige begyndte at tikke ind i Kazan, hvor de tyske udskiftningsspillere på et tidspunkt kiggede tv bag det ene mål. Mario Gomez og Thomas Müller blev sendt i aktion for at skabe mere pres, og den taktiske disposition virkede, men ikke uden af Sydkorea kom til flere giftige chancer, da tyskerne med 10 minutter igen smed alt frem i desperation for at få et mål.

Tre minutter før tid troede alle, at Tyskland havde fået den desperate scoring, men Mats Hummels headede over fra kort hold.

Tyskland fik en hjælpende hånd, da dommeren af uvis grund fandt seks minutters tillægstid, og her indtraf katastrofen for Tyskland. I et klumpspil foran det tyske mål sparkede Toni Kroos bolden hen til Kim, der sparkede den i mål. Først dømte dommeren offside, men ved hjælp af VAR fik han ændret dommen, og så var Tyskland ude af VM.

Ydmygelsen blev endegyldig, da Manuel Neuer gik med frem, og Son kunne trille bolden i kassen til 2-0.

For svenskerne var der kun et mål, og det var en sejr. Det kunne man godt se på det svenske spil. Der var blæst til pres fra første fløjt, hvor Emil Forsberg fik reddet et flot frispark af Guillermo Ochoa allerede efter tre minutter og så bølgede kampen frem og tilbage i en herlig halvleg med masser af chancer. Største sus gik igennem de svenske fans midt i halvlegen, da VAR-systemet måtte i brug. Den mexicanske stjerne Chicharito havde armen på bolden. Mens dommeren var ude at kigge videoen igennem, gik hovedpersonen rundt og tog sig til hovedet. Da den argentinske dommer Nestor Pitana ikke tildelte Sverige straffesparket, eksploderede den svenske bænk i eder og forbandelser. Dommeren må have vurderet, at det var bolden til arm og ikke omvendt, og den svenske landstræner Janne Anderssons mundvige gik mod syd, mens han råbte ad fjerdedommeren på sidelinjen, og det kan ikke udelukkes, at han ikke så, at Marcus Berg var tæt på at score på hovedstød efter et hjørne.

De svenske fans tog sig til hovedet, men allerede fem minutter inde i anden halvleg kom der så noget at juble over. Efter en særdeles dårlig afslutning af Viktor Claesson stod den tidligere FCK-spiller Ludwig Augustinsson fri ved bagstolpen, og han scorede til 1-0 til Sverige.

Augustinsson jubler efter målet til 1-0. Foto: Jorge Guerrero/AFP

Efter 60 minutter fik Janne Andersson så det straffe, som han mente, at Sverige var blevet snydt for, da Marcus Berg blev klippet i feltet. Her havde dommeren ikke brug for at se video igennem, og veteranen, Andreas Granqvist, scorede sikkert til 2-0. Nu faldt mexicanerne helt sammen, og Alvarez lavede selvmål til 3-0 til Sverige, og overlod i realiteten deres skæbne til tyskerne, som ved en sejr ville sende Mexico ud.

Svenskernes avancement fra gruppespillet kommer efter spil med mod og mandshjerte, og det er måske netop det, som man sidder og savner, når det danske landshold spiller. Men man må også huske på, at Danmark og Sveriges udgangspunkt for den sidste kamp i gruppespillet var helt forskelligt. Svenskerne skulle vinde, og det kunne man godt se på deres spil. Ja, den forbudte følelse af at blive forelsket i nabokonen dukkede op til overfladen.

Uanset hvem Mexico skal møde i næste kamp, så skal det nok blive et brag. Mexicanerne spiller en herlig gang tjubang-fodbold, hvor holdet i perioder okser fremad, og når det skal forsvares, er det ikke supersikkert, det ser mere ud som om at taktikken er at skabe kaos. Den slags vinder man ikke VM på, og nederlaget til Sverige vil sikkert være en lækkerbisken for kommende modstandere at analysere.

Sverige og Mexico skal møde hhv. nummer 1 og 2 fra gruppe E, Brasilien, Schweiz eller Serbien. De kampe spilles i aften kl. 20.