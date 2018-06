For første gang i 16 er det danske fodboldlandshold gået videre til knockout-kampene ved VM. Søndag aften venter formstærke Kroatien i ottendedelsfinalen – og det er en kamp, der er mulighed for at overvære fra tætteste hold.

Men hvordan hænger det sammen med billetter og transport?

Jyllands-Posten har været i kontakt med visitfootball.dk, som i flere år har leveret guides og informationer til fodboldrejser over hele verden.

»Man har lavet nogle strenge regler i forhold til ballade og optøjer i gaden under VM i Rusland, men meldingerne fra de danske fans er, at det er gået roligt og fredeligt. Man kan sagtens hygge sig, se en god kamp og drikke sig lidt roliganfuld uden at frygte noget,« siger Claus Bermann, indehaver af visitfootball.dk.

Fakta:

Kampen spilles søndag aften (dansk tid) kl. 20.00 på Nizhny Novgorod Stadium, der har plads til knap 45.000 tilskuere. Stadionet ligger i byen Nisjnij Novgorod, som er Ruslands fjerdestørste by. Byen ligger ca. 425 km øst for Moskva.

Billetter:

Billetsalget til Danmarks kampe administreres af Fifa. Det foregår via Fifas hjemmeside. Lige nu er der dog ikke nogen billetter til salg, da den nuværende billetsalgsstatus er “not available”.

»Jeg anbefaler fans at holde øje med denne status løbende, da der kan komme billetter til salg, i takt med at flere hold og deres fans ikke kvalificerede sig til netop denne kamp. Dette kan i teorien ske fra nu af og indtil få timer før kampstart,« siger Claus Bermann.

De officielle billetpriser til ottendedelsfinalerne ser således ud:

Kategori 1: Ca. 1.700 kr.

Kategori 2: Ca. 1.100 kr.

Kategori 3: Ca. 700 kr.

»Det anbefales ikke at købe sortbørsbilletter af billethajer. Det er kun på Fifas hjemmeside, der kan købes officielle billetter,« siger Claus Bermann.

De danske fans var i storform under kampen mod Frankrig. Foto: Kai Pfaffenbach

Transport:



Det er ikke muligt at flyve direkte fra nogle danske lufthavne til Nisjnij Novgorod, men til gengæld kan man taget toget fra Moskva og til Nisjnij Novgorod på ca. fire timer. Man kan endda rejse gratis med togene i Rusland – læs mere ved at klikke her.

Med udrejse lørdag den 30. juni fra København (12 timers rejsetid og én mellemlanding) og hjemrejse mandag den 2. juli (12 timers rejsetid og én mellemlanding) kan man i skrivende stund komme til Moskva for 2.700 kr.

Det er selvfølgelig muligt at flyve til millionbyen Nisjnij Novgorod. I skrivende stund er det bedste bud ifølge visitfootball.dk en tur til ca. 6.000 kr. med udrejse lørdag den 30. juni og hjemrejse mandag den 2. juli – samlet rejsetid er ca. 23 timer inkl. mellemlandinger.

Kroatisk kollektiv med midtbanemagikere venter Danmark i ottendedelsfinalen

En kør-selv-tur til Nisjnij Novgorod vil tage mellem 30-33 timer fra Danmark.

Det skal du huske:

For at kunne rejse ind i Rusland er det lovpligtigt at have en rejseforsikring. Den skal dække under hele opholdet. Samtidig er det nødvendigt at have et såkaldt fan-id, der udstedes af de russiske myndigheder. Det fungerer også som visum til Rusland. Det kan bestilles her.

»Tidligere har man fået sit fan-id med posten, men det kan jo ikke nå at komme frem nu. Men man kan afhente det flere steder i Rusland,« siger Claus Bermann.