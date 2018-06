Tilbagevendt Kvist: Spilletid er i anden række lige nu

Landsholdsspilleren William Kvist har arbejdet hårdt for at vende tilbage til VM i Rusland, efter at han brækkede et ribben og punkterede en lunge i Danmarks første gruppekamp mod Peru.

Selv om den 33-årige midtbanespiller nu er tilbage på det danske VM-hold med en specialdesignet brynje, så er det i første omgang uden krav om spilletid.

- Jeg tager nærmest en time ad gangen. Nu venter der en masse gode træninger for mig, og så må vi se. Jeg er bare så glad for at være tilbage, siger Kvist.

Midtbanespilleren sad tirsdag eftermiddag på bænken i 0-0-kampen mod Frankrig, og han mener selv, at det ville have været for tidligt at komme på banen mod franskmændene.

- Hvis Åge havde spurgt mig, så havde jeg nok sagt ja, fordi jeg er så høj på endorfiner og alt muligt andet. Men nej, jeg synes ikke, at det var aktuelt. Nu skal jeg lige ind i rytmen omkring holdet. Lad os tage det roligt, siger Kvist.

Mens FC København-spilleren har været væk fra landsholdet i godt en uge, har Lasse Schöne og Andreas Christensen vikarieret på positionen på den defensive midtbane.

William Kvist vil ikke spekulere i, om han kan få sin plads tilbage, efter at han er vendt retur.

- Det er virkelig sandt, når jeg siger, at jeg tager en dag ad gangen. Man ved aldrig, hvad der sker.

- Alle de spekulationer vil jeg ikke bidrage til. Jeg er bare så glad for at være tilbage. Det var fedt at være med mod Frankrig, bidrage og snakke med drengene.

- Det er en af de største følelser, jeg har haft i fodbold i lang tid. Det giver helt kuldegysninger at tænke på, at jeg for en uge siden lå i et ambulancefly, og nu er jeg tilbage til VM. Det er stort i sig selv, siger Kvist.

Danmark er klar til ottendedelsfinalerne ved VM og møder på søndag Kroatien i Nisjnij Novgorod.