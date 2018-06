Andreas Christensen fik ny position med en dags varsel

Overraskende for mange valgte landstræner Åge Hareide at bryde midterforsvaret med Simon Kjær og Andreas Christensen op i tirsdagens 0-0-kamp mellem Danmark og Frankrig.

"AC" blev i stedet beordret til at spille defensiv midtbane i stedet for Lasse Schöne eller tilbagevendte William Kvist.

Den normale centerforsvarsspiller nåede kun at træne på positionen en enkelt gang, inden kampen mod Antoine Griezmann og Frankrigs andre offensive stjerner.

- Jeg havde kun trænet på positionen til én træning, så jeg spillede på mit instinkt, og det var nok til at få et point mod Frankrig.

- Søndag var jeg joker i et boldbesiddelsesspil for at vænne mig til at få bolden på en anden måde, og der fik jeg en indikation på, at jeg nok skulle spille på den plads, men jeg fik det først at vide dagen før kampen, så vi nåede at få aftalerne på plads, siger Andreas Christensen.

Åge Hareide har flere gange nævnt Andreas Christensen som en mulig defensive midtbane på landsholdet, og den normale forsvarsspiller var da også vidende om, at det kunne ske under VM.

Andreas Christensen vurderer selv, at hans største styrke som defensiv midtbanespiller er, at han giver tryghed til midterforsvaret, fordi de ved, at han tænker som en defensiv spiller.

Men han regner med, at fremtiden ligger i midterforsvaret og ikke som beskytter lige foran.

- Jeg tror ikke, at det er en permanent løsning, siger han.

Spørgsmål: Føler du dig ligeså god som defensiv midtbanespiller som i forsvaret?

- Det tror jeg ikke. Jeg synes, at jeg og Simon Kjær har spillet rigtig godt i de to første kampe. Jeg spillede ikke ligeså godt mod Frankrig, men jeg gjorde det, som jeg blev bedt om, og så kan jeg ikke rigtig gøre mere, siger Andreas Christensen.