Fakta: Onsdagens kampe ved VM i fodbold

Afgørelsens time i grupperne E og F ved VM i fodbold. Hvem skal videre fra de to grupper?

Dagens program ved VM i fodbold onsdag 27. juni:

16.00: Mexico-Sverige (gruppe F), Jekaterinburg, TV 2.

Mexicanerne har vundet de to første kampe, men de er alligevel ikke sikre på avancement. Hvis Mexico taber til Sverige, mens Tyskland slår Sydkorea, så ender tre hold på seks point, og så bliver målforskellen afgørende. Et point sikrer omvendt mexicanerne avancement. Sverige kan stadig gå videre, og med en sejr på to mål overhaler svenskerne Mexico og sikrer avancement. Et point kan også række, hvis Tyskland ikke slår Sydkorea.

16.00: Sydkorea-Tyskland (gruppe F), Kasan, TV 2 Sport.

Intet er afgjort i denne gruppe. Sydkorea har tabt de to første kampe, men en sejr på eksempelvis to mål sender sydkoreanerne videre, hvis Mexico samtidig slår Sverige. Tyskland kan selv afgøre tingene, og med en sejr på to mål er tyskerne sikre på at gå videre uanset resultatet af gruppens anden kamp.

20.00: Schweiz-Costa Rica (gruppe E), Nisjnij Novgorod, TV 2 Sport.

Xherdan Shaqiris scoring til 2-1 i slutminutterne af kampen mod Serbien synes vital for Schweiz, der med sikkerhed spiller sig videre fra gruppen med en sejr over Costa Rica, der har tabt sine to første gruppekampe og er ude af VM - uanset resultatet af onsdagens kamp.

20.00: Serbien-Brasilien (gruppe E), Moskva, TV 2.

Brasilien har slidt for pointene i de to første VM-kampe, men med to sene mål mod Costa Rica har brasilianerne stadig skæbnen i egne hænder. Sejr eller uafgjort i kampen mod Serbien sikrer avancement for Brasilien. Serbien skal vinde over Brasilien for at sikre avancement. Uafgjort kan række, men så er serberne afhængige af to ting: Costa Rica skal besejre Schweiz i gruppens anden kamp, og serberne skal slutte med en bedre målforskel end Schweiz.