Kroatisk kollektiv med midtbanemagikere venter Danmark i ottendedelsfinalen

På søndag kl. 20.00 går det løs for Danmark, hvor modstanderen er Kroatien i VM's ottendedelsfinale. Det står klart, efter VM's Gruppe D nu er færdigspillet.

Danmarks kommende modstander sluttede gruppespillet med at vinde 2-1 over Island i en kamp, der i perioder manglede den nødvendige intensitet og kvalitet.

Det var der sandsynligvis flere årsager til.

Gruppe D Nigeria - Argentina 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Lionel Messi (14.), 1-1 Viktor Moses (51./str.), 1-2 Marcus Rojo (86.) Island-Kroatien 1-2 (0-0) Mål: 0-1 Milan Badelj (53.), 1-1 Gylfi Sigurdsson (76./str.), 1-2 Ivan Perisic (89.) Slutstilling i gruppen:

1. Kroatien - 9 p

2. Argentina - 4 p

3. Nigeria - 3 p

4. Island - 1 p

Dels havde Kroatien skiftet ud på ni positioner i forhold til deres seneste kamp mod Argentina og Lionel Messi, der på ydmygende vis tabte 0-3 til et flot spillende kroatisk mandskab.

Messi kløede sig bekymret på panden, som havde han forudset den fuldstændig forfærdelige ydmygelse

Og så blev kampen indledt i et langsomt tempo, hvor Island - forpligtet til at vinde for at holde drømmen om avancement i live - overlod initiativet til Kroatien. Dermed kunne kroaternes midtbanetrio ganske roligt trille bolden rundt, diktere tempoet og lade islændingene løbe.

Sådan så kampbilledet ud i størstedelen af 1. halvleg, indtil Island til slut viste en nyfunden energi. Ja, faktisk kunne man sagtens have nappet en lur de første 40 minutter af kampen, som Alfred Finnbogason kickstartede, da han efter aggressivt presspil nappede bolden fra en modstander ikke langt fra det kroatiske felt. Finnbogason sendte en fin afslutning afsted, som sneg sig snært forbi mål.

Få minutter senere blev en islandsk afslutning blokeret af en kroat, inden Aron Gunnarsson sluttede halvlegen af med et fint langskud fra kanten af feltet, som den kroatiske keeper dog fik fingrene på. Pausefløjt. 0-0.

2. halvleg blev indledt i et højere tempo. Særligt Milan Badelj skilte sig ud. Først bragede han et langskud på træværket, så satte han foden på kampens første scoring. Her kom han først på et fladt indlæg, som han via græstæppet dirigerede ind i toppen af målet.

Kroatiens gode gruppespilsresultater skyldes især deres boldstærke midtbane. Særligt er Real Madrids Luka Modric og FC Barcelonas Ivan Rakitic profiler for Kroatien. Begge er spillere, der udmærker sig med et godt overblik og præcise pasninger.

Og for det ikke skal være løgn, sidder der normalt profiler som Milan Badelj og Mateo Kovacic på bænken, når træner Zlatko Dalic spiller med sit foretrukne mandskab. Sikke en bredde.

Som halvlegen skred frem fik Island bedre fat på kampen. Efter 76 minutter tilkæmpede de sig et straffespark, som Gylfi Sigurdsson udnyttede sikkert.

Island jagtede herefter 2-1-scoringen. Det skabte plads til de kroatiske offensivsspillere. Den plads udnyttede Ivan Perisic efter 89. minutter. Med et fint hug sendte han bolden i nettet til kampens slutstilling. 2-1 til Kroatien.

Forsvarsspiller reddede Argentina fra VM-exit med sent mål

I gruppens anden kamp vandt Argentina 2-1 over Nigeria. Dermed møder de Frankrig i ottendedelsfinalen.