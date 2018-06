Her er Danmarks mulige modstandere i ottendedelsfinalen

Efter det uafgjorte resultat mod Frankrig er Danmark videre til ottendedelsfinalerne ved VM-slutrunden i fodbold.

Og allerede nu står det sikkert og fast, at det danske landshold skal spille mod enten Kroatien eller Nigeria.

Det sker, fordi Danmark med fem point endte som toer i gruppe C og derfor skal parres med vinderen af gruppe D, hvilket altså kun Kroatien eller Nigeria har mulighed for. Frankrig, der vandt gruppen, skal derimod spille mod de næstbedste i gruppe D.

Hvis Danmark skal møde Nigeria, kræver det, at afrikanerne først slår Argentina, samtidig med at Kroatien taber til vores nordiske venner fra Island. Ellers hedder modstanderen Kroatien i ottendedelsfinalen.

Meget tyder dog på, at Danmark skal forberede sig på at skulle møde det kroatiske mandskab, der indtil videre har været ganske overbevisende og vundet 2-0 over Nigeria og senest 3-0 over Lionel Messis Argentina. En uhyggelig stærk modstander.

Omvendt har nigerianerne, der populært kaldes Super Eagles, været særdeles tandløse i det fremadrettede spil. Kun angriberen Ahmed Musa har vist sig som en kilde til uro i modstandernes forsvar og scorede således to fremragende mål i den seneste kamp mod Island.

Meget skal altså gå op i en højere enhed, hvis Danmark igen skal have fornøjelsen af at spille mod Nigeria i en ottendedelsfinale. Ligesom det skete for tyve år siden ved VM-slutrunden i Frankrig, hvor Laudrup og kompagni som bekendt sendte det nigerianske landshold hjem med et sviende nederlag på 4-1.

Lad endelig historien gentage sig.

Hvem Danmark skal møde i ottendedelsfinalen, er vi dog først klogere på, når de sidste kampe i gruppe D er færdigspillede tirsdag aften. Spændende bliver det under alle omstændigheder.

Kampen mellem Danmark og altså enten Kroatien eller Nigeria sparkes i gang søndag klokken 20 på Nizhny Novgorod Stadion.