Hareide overrasker stort med startopstilling mod Frankrig

Moskva

Landstræner Åge Hareide satser stort med flere overraskende ændringer i sin startopstilling til den afgørende kamp mod Frankrig ved VM med kampstart kl. 16.00 dansk tid.

I forhold til den seneste kamp mod Australien glider Lasse Schöne, Nicolai Jørgensen og karantæneramte Yussuf Poulsen ud.

Ind i stedet kommer Mathias Jørgensen, Andreas Cornelius og Martin Braithwaite på banen fra start, og det betyder, at Andreas Christensen får opgaven som defensiv midtbanespiller.

Med et point er Danmark sikker på at avancere ved VM, men et nederlag kan også betyde, at danmark går videre, hvis ikke Australien slår Peru.

Sådan stiller Danmark (4-3-3) op mod Frankrig:

Kasper Schmeichel – Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias Jørgensen, Jens Stryger Larsen – Thomas Delaney, Christian Eriksen, Andreas Christensen – Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Pione Sisto

Også Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, har roteret på sit hold. Han sparer blandt andre anfører og målmand Hugo Lloris, forsvarsspilleren Samuel Umtiti, midtbaneprofilen Paul Pogba og stjerneskuddet Kylian Mbappé.

Frankrigs holdopstilling ser således ud (4-2-3-1):

Steve Mandanda - Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Steven N'Zonzi - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Thomas Lemar - Olivier Giroud.