Danmark er videre ved VM - danskerne fik et point mod Frankrig

MOSKVA

0-0 mellem Danmark og Frankrig. Facit: Begge lande videre. De lokale kedede sig og piftede til sidst, men hvad pokker, danskerne har en VM-fest.

»Peru, Peru, Peru, Peru, Peru,« skrålede de danske tilskuere efter små 20 minutters spil, da de fandt ud af, at Peru var kommet på 1-0 mod Australien og dermed var i færd med at hjælpe det danske landshold.

Det så også ud til, at danskerne havde behov for lidt assistance mod et fransk hold, som med stor akkuratesse og sikkerhed rullede bolden rundt. For det meste kun foran det danske forsvar, der forsvarede sig dygtigt.

Trods stor overvægt i spil magtede Frankrig ikke at skabe en eneste åben chance, sådan er fodbold, når et af holdene gerne vil ende med at stå med mindst et point, når de to gange 45 minutter er ovre.

Landstræner Åge Hareide havde tilført sit hold fysik i duellerne, både oppe og nede. I forsvaret tog Mathias Jørgensen fat i Olivier Giroud, og oppe foran havde Andreas Cornelius held til ofte at forsvare bolden mod Presnel Kimpembe.

Martin Braithwaite appellerede for et straffespark efter et par minutter, da han sled sig ind i feltet.

Senere lignede det mere, at danskerne skulle have haft et forsøg fra pletten.Thomas Delaney fik sendt Andreas Cornelius på løbetur ved sidelinjen, på midten kom Christian Eriksen stormende, han nåede bolden foran målmand Steve Mandanda, blev væltet, men uden at dommer Sandro Ricci fra Brasilien tog notits.

I den anden ende prøvede Antoine Griezmann på ufiks facon at filme sig til et straffespark, hvorefter Simon Kjær måtte le af det teatralske indslag. På den store scene handlede det for Danmark om at få et point, komme videre og bar den danske indsats præg af.

Danmarks anfører, Simon Kjær, kaster sig ind foran et skud fra Frankrigs Olivier Giroud. Foto: Matthias Schrader/AP

Der blev ikke taget chancer overhovedet, hellere et langt spark end at sætte bolden på spil, om end Pione Sisto havde et par tilfælde, hvor han tilsyneladende havde glemt de taktiske retningslinjer.

For franskmændene, som trods alt prøvede noget og mest, lignede det, at uafgjort var bekvemt nok, ganske vist prøvede især Thomas Lemar at sætte tempo på i samspil med Antoine Griezmann, men det er i moderne fodbold ret svært at overrumple ni spillere foran eget felt.

Og da Frankrig i første halvlegs overtid fik muligheden for at accelerere med Antoine Griezmann på bolden, blev han indhentet og nedlagt af Mathias Jørgensen, der tog et gult kort for holdet. Det var et klogt træk.

Mathias Jørgensen i infight med Griezmann. Foto: Victor R. Caivano/AP

Fem minutter efter pausen skete der igen lidt. Men ikke på Luzhniki Stadion. Men i stedet på Fisjt Stadion i den mondæne badeby Sotji ved Sortehavet, 1.600 km syd for Moskva. 2-0 til Peru, og det lignede, at Danmark var videre.

Peru vandt første VM-kamp siden 1978 og hjalp Danmark

Bortset fra et frispark fra Christian Eriksen, som Steve Mandanda ikke fik fat i første gang, tog Frankrig styringen med kampen. Uden at skabe chancer. Men på et dansk opløb med lidt vederkvægende hæl og tå nåede bolden ind foran mål, hvor Christian Eriksen med front mod mål havde en favoritposition. Denne gang sparkede han fladt forbi.

Hovedparten af tilskuerne på det imposante fodboldstadion bakkede et af holdene op, men for de neutrale kunne opgøret næppe tjene som den ypperste propaganda for et eksplosivt og til tider dramatisk spil. Sådan er det; et VM drejer sig i første omgang om at blive et eller to i puljen. Missionen fuldført. Nu bliver VM hedt - og hen ad vejen måske mere festligt -for Danmark