Uruguays træner er tilfreds med defensiv i stor VM-sejr

Der var glæde i Uruguays lejr, efter at det sydamerikanske land mandag sikrede førstepladsen i gruppe A ved VM i fodbold.

Uruguays landstræner, Oscar Tabarez, var efter 3-0-sejren over Ruslands VM-værter i Samara ikke mindst tilfreds med sit holds defensiv.

- Det, der gør mig mest glad, er resultatet, og at vi topper gruppen.

- Vi vandt stort, og jeg kan lide, at vi ikke indkasserede et mål. Vi har brug for at arbejde videre med det. Jeg kan lide den dedikation og koncentration, som mit hold viste.

- Spillerne udførte den plan, som vi alle var enige om at arbejde med, siger landstræneren til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside.

Uruguay har tidligere vundet 1-0 over både Egypten og Saudi-Arabien i gruppen.

Luis Suarez indledte målscoringen mod Rusland efter ti minutter, og senere i første halvleg kom Denis Cheryshev til at lave selvmål.

Hareide vil holde melding fra Australien-kamp hemmelig

Edinson Cavani sørgede for det sidste mål kort før tid.

- Det var selvfølgelig det her, vi ønskede. Vi ønskede at udvikle os i løbet af VM, og efter at vi vandt to kampe med 1-0, ville vi gerne gøre det endnu bedre, siger Luis Suarez.

Rusland kom gevaldigt ned på jorden, efter at VM-værterne ellers havde vundet de to første kampe med en samlet målscore på 8-1.

Landstræner Stanislav Cherchesov forsøger at nedtone betydningen af nederlaget.

- Psykisk er vi godt forberedt til næste kamp. Vi drager nogle konklusioner under træningerne.

- Træning er én ting, og det er noget andet at spille kampen. Det er en kunst at være forberedt hvert eneste sekund, siger han.

Uruguay vinder gruppe A med ni point, mens Rusland med seks point også er klar til ottendedelsfinalerne.