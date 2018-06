Ronaldo misbrugte straffe på tidligere pizzabud, men Portugal er videre ved VM efter drama

Cristiano Ronaldo mod Luis Suarez.

Det er, hvad fodboldelskerne kan glæde sig til, når VM's ottendedelsfinaler begynder i den kommende weekend. Portugal er klar til mødet med Uruguay, mens Spanien skal i kamp mod Rusland.

Iran blev nemlig mandagens sorteper, da tre nationer kæmpede om de to øverste pladser i gruppe B. Men det holdt hårdt for de to fodboldgiganter fra Portugal og Spanien.

Gruppe B Iran - Portugal 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Ricardo Quaresma (10.), 1-1 Karim Ansarifard (90./str.) Spanien-Marokko 2-2 (1-1) Mål: 0-1 Khalid Boutaib (14.), 1-1 Isco (19.), 1-2 Youssef En-Nesyri (81.), 2-2 Iago Aspas (90.) Slutstilling i gruppen:

1. Spanien - 5 p

2. Portugal - 5 p

3. Iran - 4 p

4. Marokko - 1 p

Spanien var bagud to gange, men fik hevet en 2-2'er ud af kampen mod Marokko, mens Portugal i opgøret mod Iran var centimeter fra et VM-exit.

På et straffespark i overtiden udlignede Iran til 1-1, og kort før slutfløjtet kunne Mehdi Taremi have sendt Ronaldo og co. ud af VM, men fra tæt hold sparkede han i sidenettet.

Chancen afspejlede en højdramatisk kamp. Helt som ventet begyndte det også i højt tempo med opskruede temperamenter. Men de store chancer udeblev.

Indledningsvist var det kun Joao Mario, der fik en stor mulighed efter en kommunikationsfejl i Irans forsvar. Målmanden Alireza Beiranvand rasede efterfølgende mod sin forsvarsspiller og puffede ham i brystet. Et fint billede på den voldsomme tænding fra iransk side. Det berømte spændingsniveau ramte Beiranvand dog ikke helt.

Den 25-årige målmand har en speciel livshistorie. Han voksede op i nomadisk familie og har været både fårehyrde, pizzabud og bilvasker, inden han slog igennem som fodboldmålmand for fire år siden. Han har leveret en glimrende slutrunde, men i opgøret mod Ronaldo og co. virkede han overtændt og usikker.

Portugal forsøgte at skabe kampen, men Iran stod langt tilbage på egen banehalvdel. Der stod holdet kompakt som én enhed. Det så ud til at frustrere Cristiano Ronaldo, der jævnligt søgte mod midtbanen for at få fat i bolden.

Selvfølgelig kom han også i fokus, Ronaldo, men det var dog ikke verdensstjernen, der leverede kampens fineste øjeblik. Anføreren havde ellers scoret alle Portugals fire mål før mandagens skæbnekamp, men den stime blev brudt efter en scoring af Ricardo Quaresma kort før pausen – og hvilken scoring.

Efter flot kombinationsspil i højre side afsluttede Quaresma med en specialitet. Et teknisk mesterværk af et ydersidespark, der sejlede over i det lange målhjørne. Et af VM’s bedste mål indtil nu. Føringen sendte midlertidigt Portugal op på førstepladsen i puljen, da Spanien blot gik til pause med 1-1 mod Marokko i gruppens anden kamp.

Trods portugisisk føring havde Iran nogenlunde styr på sagerne. Holdet havde tilløb til målchancer og holdt nogenlunde stand i de bageste kæder. Irans landstræner kender da også modstanderen godt. Carlos Queiroz er selv portugiser og har tidligere har trænet Portugals landshold – ved bl.a. VM i 2010.

Et af de taktiske træk var at mandsopdække William Carvalho, som agerede playmaker i Portugals opspil. Det så morsomt ud – nærmest som i en håndboldkamp – men strategien lykkedes langt hen ad vejen.

Queiroz kunne dog ikke holde Ronaldo fra feltet. Otte minutter efter pausen driblede Real Madrid-spilleren sig til et korrekt dømt straffespark, som kom efter endnu en VAR-kendelse. Men hvem stod i vejen for Ronaldos femte VM-træffer? Det gjorde den tidligere fårehyrde Beirenvand selvfølgelig. En flot redning af keeperen, der holdt liv i Irans håb om avancement.

Straffesparksredningen satte ild i både temperamenterne og kampen. Portugal mistede spilovertaget, og Iran havde travlt med at omringe dommeren i utilfredshed med kendelserne. På et tidspunkt stod hele 13 iranere ude i det tekniske felt.

Det blev kun vildere, da dommer Caceres inden for de sidste ti minutter to gange løb ud af banen for at gense to situationer på video. Først vurderede han dog ikke, at Cristiano Ronaldo skulle have rødt kort alligevel, så Portugal-anføreren slap med en advarsel.

Spanien vandt sin VM-gruppe med sen udligning mod Marokko

Men i overtiden fik Iran et straffespark, som Karim Ansarifard omsatte til 1-1. Og få minutter senere var det kun en skæv venstre fod, der gjorde, at Taremi ikke sendte Iran i ottendedelsfinalen.

Mens Portugal og Spanien er videre i turneringen, er Iran og Marokko dermed færdige ved VM. Det samme gælder for Egypten og Saudi-Arabien, der røg ud tidligere mandag aften.