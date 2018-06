Mon ikke hr. Smolnikov giver en lille omgang det russiske på spillerhotel?

Højrebacken traf i hvert fald en af VM’s dummeste beslutninger, da han i mandagens gruppefinale mod Uruguay kastede sig alt for voldsomt ind i en glidende tackling nær eget felt. En decideret fodboldulovlighed, der sikrede ham det andet gule kort på blot ni minutter.

Den torskedumme udvisning umuliggjorde et russisk comeback mod Uruguay, som på det tidspunkt allerede var i front 2-0. Den føring blev øget til 3-0, og dermed vandt Luis Suarez og co. gruppe A med maksimumpoint.

Gruppe A: Uruguay - Rusland 3-0 (2-0) Mål: 1-0 Luis Suarez (10.), 2-0 Denis Cheryshev (23./selvmål), 3-0 Edinson Cavani (90.) Saudi-Arabien - Egypten 2-1 (1-1) Mål: 0-1 Mo Salah (22.), 1-1 Salman Al-Faraj (45./str), Salem Al-Dawsari

Det var også Luis Suarez, der indledte målscoringen mod værtsnationen. For anden VM-kamp i træk scorede Barcelona-angriberen. Denne gang på et smart frispark, der overlistede Akinfeev i det russiske mål. Målet var sydamerikaneres tredje i turneringen – og det tredje af slagsen efter en standardsituation. Derfor kom det heller ikke som en overraskelse, at scoringen til 2-0 også kom efter en dødbold. Diego Laxalts hårde afslutning efter et hjørnespark blev rettet af og snød igen Akinfeev.

Anført af rutinerede Diego Godin forsvarede uruguayerne sig herefter med samme iver og kløgt, som holdet har gjort i de to første kampe. Nok er Rusland indtil videre det mest løbestærke hold ved VM, men mange af de russiske løb var forgæves på Samara Arena, fordi Godins defensiv var så velorganiseret. Tallene er glasklare: Uruguay har ikke lukket mål ind i 12 halvlege i træk.

Rusland havde med andre ord i store angrebsmæssige problemer. Efter to sejre i de to første kampe mødte russerne for første gang i turneringen et stærkt landshold i skikkelse af de blåklædte sydamerikanere, og det rejste et klart spørgsmål ved Ruslands reelle kvalitet – og ikke mindst holdets muligheder i ottendedelsfinalen i weekenden.

Opbakning på hjemmebane var der heller ikke meget af for Rusland, hvis tilskuere syntes mere interesseret i at finde sig selv på stadionets storskærm. Humøret blev ikke bedre i overtiden. Efter flere misbrugte chancer lukkede Edinson Cavani kampen, da han – ja, korrekt – scorede efter et hjørnespark.

I den anden kamp i gruppen var der intet andet end ære på spil. Hverken Saudi-Arabien eller Egypten havde fået point i de to første kampe, ja, Saudi-Arabien havde end ikke scoret ved VM før mandagens opgør. Men det lykkedes i den ligegyldige kamp på Volgograd Arena.

Liverpool-stjernen Mohamed Salah var dog første mand på måltavlen. Efter lidt over 20 minutters spil udnyttede han en lang bold i dybden til elegant at lobbe bolden over Al Mosailem. Kort før pausen udlignede Salman Al-Faraj på et straffespark. Dybt inde i overtiden scorede Salem Al-Dawsari til 2-1, og dermed sluttede Saudi-Arabien på tredjepladsen og Egypten på fjerdepladsen.

Uruguay og Rusland skal i ottendedelsfinalen møde nummer et og to fra gruppe B, hvor Spanien, Portugal og Iran har muligheden for at gå videre.