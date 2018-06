William Kvist træner med VM-holdet i Moskva

William Kvist var med på træningsbanen, da det danske VM-hold mandag trænede i Moskva før opgøret mod Frankrig.

Det er blot ni dage siden, at den 33-årige midtbanespiller brækkede et ribben og punkterede en lunge i landsholdets første gruppekamp mod Peru, der blev slået 1-0. Bagefter blev han meldt færdig ved slutrunden i Rusland.

Kvist nægtede dog at give så let op, og efter ankomsten til Danmark blev han tjekket igennem, og det viste sig, at han kunne bevæge sig uden de store smerter.

Søndag satte han kursen mod Moskva, og mandag eftermiddag trænede han igen med holdkammeraterne på det gigantiske Luzhniki Stadium med plads til 80.000 tilskuere.

Kvist sprintede igennem og deltog i et boldspil, hvor spillerne i højt tempo kæmpede om at holde fast i bolden.

I det første kvarter, der var åbent for pressen, så FC København-spilleren ud til at bevæge sig frit uden nogen som helst problemer.

Landstræner Åge Hareide har dog slået fast, at Kvist ikke er i spil til tirsdagens kamp mod Frankrig. Midtbanespilleren skal tjekkes igennem af landsholdets lægestab og kan muligvis være i spil i en eventuel ottendedelsfinale.

Med et point mod Frankrig er landsholdet sikret avancement fra gruppe C, men danskerne kan også tåle et nederlag, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

Frankrig topper gruppe C med seks point foran Danmark med fire. Australien har et enkelt point, mens Peru har nul. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.