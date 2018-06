Hareide: »Jeg har en stærk tro på, at vi går videre«

Moskva

For otte år siden sad den daværende danske landstræner, Morten Olsen, før den sidste puljekamp mod Japan ved VM i Sydafrika og svarede kort og kontant på et spørgsmål:

Om han troede, at Danmark ville gå videre? Ja, svarede han.

Danmark tabte til Japan. I 2014 kvalificerede Danmark sig ikke til slutrunden for de bedste i verden. Men nu er Danmark tilbage blandt de 32 bedste nationer.

Mandag eftermiddag sad en ny landstræner for Danmark på et podium i Moskva og svarede på spørgsmål. Tirsdag skal Danmark mindst have et point for at avancere fra pulje C. eller have hjælp fra Peru.

Og akkurat som for otte år siden fik en dansk landstræner samme spørgsmål. Går I videre?

»Ja, det tror jeg. Jeg har en stærk tro på, at vi går videre. Vi kunne have siddet her med et, to point. Vi har fire. Vi kunne endda have haft seks. Det er små forskelle, der er ved et VM. Sverige var 17 sekunder fra at eliminere Tyskland. Vi har arbejdet hårdt i to kampe, helt fantastisk. Arbejdsmoralen og sammenholdet vil være nok til at sørge for, at vi kommer igennem. Mere kan vi ikke forlange af drengene,« svarede landstræner Åge Hareide.

Den danske stjernespiller, Christian Eriksen, deltager ved sin tredje slutrunde. Første gang var VM i 2010, derefter var han med ved EM i 2012.

»Det er lidt anderledes tredje gang, da jeg er et andet sted i karrieren end første gang. Da var det mere en løbekonkurrence for mig. Det vil være kæmpestort at gå videre, både for os spillere og for landet. Jeg håber, at vi kan få mindst en kamp mere,« sagde Christian Eriksen.

Naturligvis håber han på personlig succes ved VM efter en stærk sæson i Tottenham, men ikke helt uventet drejede han al snak om sine egne meritter over på kollektivet.

»Vi vil gerne huskes for at have leveret en god slutrunde, og folk vil huske det, hvis vi går videre. Det største er at spille for sit land, og om det bliver en personlig tilfredsstillelse også, må man bedømme efter VM,« kom det fra Christian Eriksen.

Åge Hareides vurdering af midtbanespilleren lå på samme linje.

»Han er en stjerne for os. Han sparkede os nærmest egenhændigt til VM i playoff-kampe i Dublin. Han er en fantastisk dreng, der omgås alle,« sagde Åge Hareide, som også roste kollektivet.

»Det er en fornøjelse at være træner for disse spillere. De er dygtige, og det er sandsynligvis den bedste gruppe, jeg har trænet,« sagde nordmanden, hvis fornemmelse for, om Danmark går videre helst skal være bedre end den, som Morten Olsen havde for otte år siden.