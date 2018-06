Dommer i dansk skæbnekamp giver mange kort - men håber at undgå VAR

De kender ham allerede ganske godt i Frankrig.

Under VM 2014 blev Sandro Ricci den første dommer nogensinde, der brugte den nye mållinjeteknologi, da den franske angriber Karim Benzema scorede til 2-0 mod Honduras.

Få udskiftninger hæmmer landstrænerens muligheder: Hareide har malet sig op i et hjørne Danmark har over et halvt hold uden kampform før kamp mod Frankrig.

Tirsdag skal franskmændene forholde sig til ham igen - ligesom danskerne - når brasilianske Sandro Ricci skal dømme VM-kampen mellem Danmark og Frankrig.

Det bliver den 43-årige dommers anden kamp under VM, efter han havde ansvaret for kampen mellem Kroatien og Nigeria.

Her endte han med at dømme et straffespark til Kroatien i holdets 2-0 sejr, men ikke efter at have konsulteret det nye VAR-system, som ellers har resulteret i blandt andet to straffespark imod Danmark ved VM.

»Vores mål er, at der ikke bliver behov for at tage VAR i brug. Det er bedst, hvis dommerne selv kan løse problemerne på banen,« udtalte han til det internationale fodboldforbund Fifas hjemmeside inden VM.

Ricci fik sin VM-debut for fire år siden, da han dømte tre kampe, heriblandt knockout-kampen mellem Tyskland og Algeriet.

Undervejs gjorde han sig bemærket som en dommer, der stangede mange advarsler ud i løbet af kampene.

I løbet af VM-kvalifikationen uddelte han 29 gule kort på seks kampe, og i gennemsnit giver han lidt over fire gule kort per kamp og et rødt kort i næsten hver anden kamp.

Det får den tidligere topdommer Kenn Hansen til at udtale til TV 2, at Sandro Ricci er en dommer, der »er glad for kort«.

Kenn Hansen hæfter sig samtidig ved, at Sandro Ricci har »et flot CV«, og at han normalt dømmer i en god liga, nemlig den brasilianske.

Sandro Ricci blev kåret til sit hjemlands bedste dommer i 2010. Året efter blev han opgraderet til Fifa-dommer med licens til at dømme internationale kampe, hvilket han blandt andet har gjort ved klubbernes verdensmesterskab, hvor han i fjor dømte semifinalen mellem Real Madrid og Al Jazira.

Danmark-Frankrig bliver sparket i gang klokken 16.