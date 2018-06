Video afslører danske fans' strafbare opførsel: »Det er såre simpelt pinlig mangel på intelligens«

Lige da den danske målmand Kasper Schmeichel havde smidt sig til den forkerte side, og den australske udligning var en realitet i torsdagens indbyrdes VM-kamp, gik det galt på tribunen i Samara.

Frustrerede danskere begyndte at kaste fyldte ølkrus ned mod tribuneafsnittet under dem, hvilket fik chokerede fans til at tage sig til hovedet og gestikulere vredt op mod danskerne.

Det hele er blevet foreviget og lagt på Youtube af Oleg Ryabkov, der skriver, at »nogle blev nødt til at flygte«.

»En meget skuffende opførsel,« skriver Ryabkov, der forklarer, at øllene regnede ned over blandt andet de australske fans efter begge målene i 1-1 kampen samt efter flere dommerkendelser.

I weekenden kom det frem, at Dansk Boldspil-Union (DBU) har modtaget en bøde på omkring 127.000 kroner fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for danske fodboldtilhængeres opførsel ved VM i Rusland.

Flere danske fans har ligeledes delt episoder, hvor kast med ølkrus har haft alvorlige følger. Jes Høgsberg Lind har lagt et billede op på Facebook af den flænge, han har fået i hovedet efter at være blevet ramt under Danmark-Peru den 16. juni.

»Det er, hvad der sker, når man får en ølkop i hovedet. Det gjorde rimelig naller. Lad vær med at kaste med øl, drik det istedet. Og lad nu helt vær med at kaste med kopperne. De er tunge, og gør ondt at blive ramt af,« skriver han i forummet ’Danske Fodboldfans på udebane’.

I samme forum kalder andre fans det for »såre simpelt pinlig mangel på intelligens« og opfordrer andre til at stoppe med at kaste øl på stadion.

DBU har fået bøden, fordi de danske fodboldfans skulle have bragt et banner med sexistisk sprogbrug samt have kastet genstande mod modstanderens fans, ifølge Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet AP bliver DBU også straffet for, at danske fans ikke respekterede den australske nationalsang før kampen.

AP skriver, at Fifa benytter sig af elektronisk overvågning på stadioner for at afsløre dårlig opførsel under VM.

DBU har meddelt, at »vi tager bøden til efterretning og har derudover fuldt fokus på kampen på tirsdag (mod Frankrig, red.)«.