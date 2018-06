Den engelske fodboldkommentator og tidligere landsholdspiller for England, Danny Murphy, har fået massiv kritik af seerne for sin kommentering af kampen mellem England og Panama søndag.

Den tidligere midtbanespiller er en del af BBC's kommentatorhold i Rusland under VM og blev valgt til at kommentere Englands anden kamp i gruppe G.

Han fik dog en del kritik på sociale medier under kampen, og flere seere lagde vægt på, at han ofte omtalte England som "vi" i kampen mod centralamerikanske Panama og satte spørgsmålstegn ved Murphys evne til at være objektiv.

TV 2's fodboldkommentatorer til VM har ikke fået instrukser om at sige "vi" eller at lade være, når Danmark spiller. Det fortæller Allan Hvid, der er redaktionschef på TV 2 Sport. Han er dog ikke bange for, at det forhindrer kommentatorerne i at være objektive.

»Det er ikke noget, vi opfordrer til, men jeg har ikke noget problem med, hvis vores kommentator til en kamp hvor Danmark spiller, omtaler Danmark som "vi". Slet ikke når jeg ved, at vi i begge kampe har forholdt os analytisk til spillet, og også til det, der ikke har fungeret,« siger han.

På TV 2 ser man helst, at landsholdet omtales som "det danske landshold", men at sige "vi" om det danske landshold, når de spiller, kan også bidrage til, at kampene virker mere inkluderende. Og det er ikke noget problem i forhold til TV 2's dækning af Danmarks VM-kampe.

»På TV 2 vil vi gerne gøre det til en folkelig event, når Danmark spiller. Vi opfordrer jo ikke til, at de skal sige "vi", men jeg synes det er i orden at gøre, når Danmark spiller,« siger Allan Hvid.

Hos DR kan man heller ikke se noget problem i, at kommentatorerne siger "vi" når det danske landshold er på banen under VM, og det er, ligesom på TV 2, ikke noget man instruerer i at gøre eller ej. Det fortæller underdirektør i DR Anders Ker Bøje.

»Altså vi laver ikke egentlige instrukser, men de må gerne sige "vi". Hvis det er to udenlandske hold, der spiller mod hinanden, ønsker vi ikke, at de siger "vi" om nogen af dem. Men når det er Danmark, der spiller, må de godt sige "vi",« siger han.