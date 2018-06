Hovedskadet Farfán er ude af Perus sidste VM-kamp

Peru stiller op i svækket udgave, når sydamerikanerne tirsdag spiller deres sidste VM-kamp i denne omgang.

Angrebsprofilen Jefferson Farfán har nemlig måttet melde forfald, efter at han mistede bevidstheden efter et hårdt sammenstød under træning i lørdags.

- Jeg ville dø for at være sammen med mine holdkammerater i den sidste kamp, men efter lægernes anbefalinger er det umuligt, og jeg kan kun støtte kammeraterne og trænerne fra sygehuset, skriver Farfán på Instagram.

Peru er efter to nederlag uden chance for at komme videre ved VM, men set med danske øjne er peruanernes afsluttende kamp mod Australien alt andet end betydningsløs.

Lykkes det Peru at tage point fra australierne, er Danmark klar til ottendedelsfinalerne uanset resultatet mod Frankrig.

Men 33-årige Farfán kommer altså ikke danskerne til hjælp. Lørdagens uheld var lidt af en forskrækkelse.

- Det var meget hårdt, det der skete i lørdags.

- Heldigvis er min tilstand stabil, og jeg er i selskab med min mor og mine børn, skriver Farfán, der samtidig takker for de mange støttehilsner, han har modtaget.

Peru deltager ved VM for første gang i 36 år. Det er hidtil blevet til et 0-1-nederlag til Danmark efterfulgt af et tilsvarende resultat mod Frankrig.