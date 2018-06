Den tidligere landstræner efterlyser mere angrebsfodbold og et større fokus på, hvad holdene skal gøre med bolden.

Morten Olsen er skuffet over »kedeligt« VM:

Landstræner Åge Hareide begriber ikke kritikken af et hold, som har fire point. Men det har en af hans landsmænd, Ståle Solbakken, en forklaring på.

Didier Deschamps er den første franskmand, der nogensinde løftede VM-trofæet, men han har også oplevet at tabe til »danske turister«. Tirsdag møder han og Frankrig igen det danske landshold anført af »gnisten«, Christian Eriksen.

Danske håndboldlandsholdsspillere støtter ikke et nyt forslag om at udvide VM-slutrunden fra 24 til 32 hold, men i DHF-toppen er der delvis opbakning.

Landstræneren satser: Han skifter ud i et velfungerende midterforsvar og på midtbanen.

Danmark har over et halvt hold uden kampform før kamp mod Frankrig.

Danmark kan tåle et nederlag til Frankrig, hvis Peru samtidig tager point fra Australien.

