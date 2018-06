Fakta: Mandagens kampe ved VM i fodbold

VM er fremme ved tredje og sidste gruppekamp for alle nationer. I sidste spillerunde i gruppespillet spilles begge kampe i gruppen samtidig.

Mandag skal gruppe A og B i aktion. Vinderen af gruppe A møder toeren fra gruppe B i ottendedelsfinalen, ligesom vinderen af gruppe B møder toeren fra gruppe A.

Dagens program ved VM i fodbold mandag 25. juni:

16.00: Uruguay-Rusland (gruppe A), Samara, TV2.

Begge mandskaber er allerede videre til ottendedelsfinalerne efter hver to sejre i to kampe. De to mandskaber spiller i denne kamp om gruppesejren og retten til at møde nummer to fra gruppe B. Vinderen af kampen vinder gruppen. I tilfælde af uafgjort vinder Rusland gruppen på grund af en bedre målforskel end Uruguay.

16.00: Saudi-Arabien-Egypten (gruppe A), Volgograd, TV2 Sport.

En kamp om ære og om tredjepladsen i gruppen. Begge hold har indledt VM med to nederlag, og derfor bliver gruppespillet endestationen for begge mandskaber, uanset hvordan mandagens kamp ender. Ender denne kamp uafgjort, vil Egypten slutte som treer i gruppen foran Saudi-Arabien på grund af en bedre målforskel.

20.00: Iran-Portugal (gruppe B), Saransk, DR3.

Alt er på spil i denne kamp, og ingen af holdene er sikre på avancement eller færdige ved VM på forhånd. Portugal vil være sikker på avancement med et enkelt point, mens Iran skal vinde for at være sikker på at gå videre til ottendedelsfinalen. Iranerne kan dog i teorien også gå videre med uafgjort, men det kræver, at Spanien samtidig taber med mindst to mål - formentlig skal der tre til - til Marokko, der på forhånd har udspillet sin rolle ved VM.

20.00: Spanien-Marokko (gruppe B), Kaliningrad, DR1.

Marokko har kun æren at spille for efter to nederlag i de to første kampe. Spanien skal have et point for at være sikker på avancement. I spillet om førstepladsen står Spanien og Portugal helt lige inden dagens kamp, og hvis begge hold vinder, så er det holdet med den største sejr, der snupper førstepladsen i gruppen.