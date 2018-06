Fifa har givet DBU bøde for danske fodboldfans opførsel

Dansk Boldspil-Union (DBU) har modtaget en bøde på 20.000 dollar (cirka 127.000 kroner) af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for danske fodboldtilhængeres opførsel ved VM i Rusland.

Det bekræfter DBU søndag aften.

- Vi tar bøden til efterretning og har derudover fuldt fokus på kampen på tirsdag, skriver DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, i en sms til Ritzau.

Ifølge Reuters forklares bøden med tilskueruroligheder, samt at danske fodboldfans skulle have bragt et banner med sexistisk sprogbrug ind på stadion, da Danmark torsdag spillede 1-1 mod Australien i Samara.

Ifølge Fifa skulle danske tilskuere have kastet genstande mod australske fodboldfans, og Fifa meddeler, at de danske fans ikke har overholdt protokollen for reglerne før en kamp.

Ifølge AP handler det om, at danske fans ikke respekterede den australske nationalsang før kampen.

AP skriver, at Fifa benytter sig af elektronisk overvågning på stadioner for at afsløre dårlig opførsel under VM.

På tirsdag venter Frankrig i Danmarks sidste gruppekamp.

Franskmændene er allerede videre til ottendedelsfinalerne, og Danmark kan meget vel gøre dem selskab. Uafgjort vil række til dansk avancement, og det vil et nederlag også gøre, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.