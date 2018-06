Et sprudlende colombiansk mandskab slukkede definitivt Polens VM-drømme, da sydamerikanerne vandt 3-0 og gav smagsprøver på noget af den forførende boldomgang, der til VM-slutrunden i 2014 bragte dem hele vejen til kvartfinalen. Særligt den colombianske offensiv, der med tilbagevendte James Rodriquez og evigt udfordrende Juan Cuadrado i et forrygende spilhumør, var et af aftenens højdepunkter.



Inden kampen havde begge mandskaber endnu deres første VM-point til gode efter skuffende nederlag til gruppemodstanderne Senegal og Japan, der tidligere på aftenen spillede uafgjort i deres indbyrdes opgør.

Derfor stod det klart, at taberen af denne kamp ville være færdige ved dette års VM-slutrunde. Allerede fra kampens begyndelse virkede det da også som om, at kampens betydning for alvor var gået op for de to mandskaber.

Polen-Colombia 0-3 (0-1) Mål: 0-1 (Yerri Mina, 40.), 0-2 (Falcao, 70.), 0-3 (Juan Cuadrado, 75.) Polen: 4 Colombia: 7 Dommer: Cesar Arturo Ramos (Mexico) 7

Det var med høj intensitet og fuld smæk på tacklingerne, hvilket bl.a. sendte den colombianske målmand David Ospina kortvarigt til tælling og tvang midtbanespilleren Abel Aguilar af banen. Men som kampen skred frem, fandt den stjernespækkede colombianske offensiv sig så småt til rette i den hårdt spillede kamp, mens det for polakkerne først og fremmest handlede om at holde den fra fadet.

Både Polen og Colombia havde til dagens kamp foretaget fire ændringer på holdkortet. Bl.a. startede Yerri Mina i det colombianske midterforsvar for at bringe noget hovedstyrke ind den ventede nøgleduel med den polske stjerneangriber Robert Lewandowski, der gennem hele kampen blev lukket og grundigt ned og efterlod den polske offensiv mere tandløs end min gamle bedstemor.

Colombias taktiske oplæg til kampen fungerede upåklageligt godt efter hensigten.

Fifa har givet DBU bøde for danske fodboldfans opførsel

Også Bayern München-spilleren James Rodriquez, der var et af Colombias helt store lyspunkter ved VM-slutrunden i 2014 og blev turneringens topscorer, havde denne aften fundet vej til startopstillingen efter en muskelskade. Og den 26-årige midtbanespiller skulle igen vise sig at indtage en hovedrolle.

Juan Cuadrado var klart en af Colombias bedste. Foto: Frank Augstein/AP

James Rodriquez var hele tiden i bevægelse – både med og uden bold – og de colombianske kombinationer flød langt bedre med ham som omdrejningspunkt. Særligt den gennembrudsstærke Juan Cuadrado blev flere gange iscenesat på højrekanten, hvor han drev fuldstændig gæk med den polske bagkæde.

Derfor var det naturligvis også med en forsyning fra netop James Rodriquez’ fod, at sydamerikanerne skulle bringe sig foran efter 40 minutters spil. Med legende lethed lagde James Rodriquez bolden ind i panden på forsvarsdebutanten Yerri Mina, der på kort afstand kunne heade den ind bag Wojciech Szczesny i det polske mål. 0-1 til Colombia, og så kunne de mange sydamerikanske fans endelig bryde ud i jubel.

Danmarks skæbne kan blive afgjort ved lodtrækning Lodtrækning kan komme i spil, hvis Danmark og Australien er helt lige efter sidste runde.

Kampbilledet i anden halvleg var det samme. Gang på gang blev polakkerne spillet tynde, og derfor var det kun et spørgsmål om tid, inden sydamerikanerne kunne slå det sidste søm i den polske VM-kiste. På bare fem minutter havde Colombia således udbygget føringen med to mål.

Først kunne den erfarne spidsangriber Falcao sætte ydersiden på sin første VM-scoring nogensinde, og senere var det så igen James Rodriquez, der sendte en perfekt tempereret aflevering afsted i dybden til holdkammeraten Juan Cuadrado, der med sin enorme fart i fødderne pludselig var alene med den polske målmand og stensikkert udplacerede ham.

Resultattavlen viste 3-0, og herfra var det nærmest en legestue for sydamerikanerne. De polske tropper virkede derimod modløse, og kampen mistede derfor pusten.



Med den colombianske sejr betyder det, at Polen kan vinke farvel til ottendedelsfinalerne. Colombia skal derimod vinde over Senegal i den sidste gruppekamp, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at gentage succesen fra VM-slutrunden i 2014, hvor holdet bjergtog hele fodboldverden.