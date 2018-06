Nudelhår, jordbærhjelm og pisken: Se VM-historiens mange mærkværdige frisurer

Da den brasilianske superstjerne Neymar for første gang gik på banen ved VM-slutrunden i Rusland, var det med et forandret udseende. De mange tatoveringer langs armene var der såmænd stadig, men det var tydeligt, at han havde været en tur forbi frisøren.

På de sociale medier morede mange af brugerne sig over Neymars nye gyldne lokker, der i en humoristisk tone blev beskrevet som italiensk nudelhår.



Og sådan gælder det for mange andre fodboldspillere. En VM-slutrunde i fodbold giver for mange fodboldspillere nemlig anledning til at anlægge sig en ny frisure - og det er sjældent kedeligt.

Du kan herunder se et tværsnit af VM-historiens mange mærkværdige frisurer.

Neymar, Brasilien, 2018:

Brasiliens helt store fodboldhåb Neymar har for vane at anlægge sig en ny frisur i ny og næ. Til VM-slutrundens første kamp mod Schweiz var det i en afbleget udgave. Til Brasiliens næste gruppekamp, havde Neymar dog fået taget noget af de lyse lokker. Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/AP.

Eric Cantona, der i mange år spillede på det franske landshold, med en parodi af brasilianerens nye frisure:

Taribo West, Nigeria, 1998:

Ebbe Sand - med en ganske ordinær og typisk dansk frisure - drev gæk med den nigerianske forsvarsspiller Taribo West i Danmarks ottendedelsfinale ved VM-slutrunden i 1998. Måske huskes Taribo West bedst for sin farverige hjelm. Foto: Michel Euler/AP.

Roberto Baggio, Italien, 1994:

Italiens Roberto Baggio betragtes som lidt af en legende. Også for sit karakteristiske hår ved VM-slutrunden i 1994, hvor han til gengæld blev lidt af en skurk for Italien, da han brændte det afgørende straffespark mod Brasilien. Foto: Michael Probst/AP.

Mathias Zanka Jørgensen, Danmark, 2018:

Damarks forsvarsspiller Mathias Zanka Jørgensen har ved dette års VM-slutrunde i Rusland fået sig en noget lysere farve på toppen. Han har dog endnu til gode at spille sin første kamp ved slutrunden. Foto: Liselotte Sabroe.

Ronaldo, Brasilien, 1998:

Under VM-slutrunden i 2002 pådrog den "gamle" Ronaldo sig en skade i læggen. For at aflede opmærksomheden fra skaden, besluttede han sig for at klippe sit pandehår i en taktisk trekant, som han kaldte den - og således snakkede folk kun om håret. Brasilien endte desuden med at vinde VM. Foto: Amy Sancetta/AP.

Kyle Beckerman, USA, 2014:

Kyle Beckerman fra USA havde ved VM-slutrunden i 2014 ladet sig inspirere af Rastafari-bevægelsens signaturfrisure, nemlig dreadlocks. Foto: Julio Cortez/AP.

Ivan Perisic, Kroatien, EM 2016:

Indrømmet. Billedet af kroatiske Ivan Perisic, der også deltager ved dette års VM-slutrunde, stammer fra EM-slutrunden i 2016, hvor de kroatiske tern også havde fundet vej til midtbanespillerens hår. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP.

Rene Higuita, Colombia, 1990:

Manden bag det ikoniske skorpionspark, målmanden Rene Higuita fra Colombia. Her ved VM-slutrunden i Italien i 1990. Foto: Frank Leonhardt/AP.

David Beckham, England, 2002:

Han har dikteret moden gennem flere årtier, Englands nummer syv, David Beckham. Efter VM-slutrunden i Sydkorea/Japan i 2002 fik han således en masse unge knægte til at gå med hanekam. Foto: Markus Ulmer/AP.

Gervinho, Elfenbenskysten, 2010:

I en erkendelse af, at hårgrænsen måske ikke strækker sig så langt, man kunne håbe på, kommer her Gervinho fra Elbenskysten ved VM-slutrunden i 2010. Foto: Schalk van Zuydam/AP.

Kazuyuki Toda, Japan, 2002:

Kazuyuki Toda fra Japan ved VM-slutrunden i 2002 på hjemmebane. Foto: Junji Kurokawa/AP.

Carlos Valderrama, Colombia, 1998:

Carlos Valderrama fra Colombia er nok bedst kendt for sit meget store, blonde og krøllede hår. Men derudover vandt han faktisk også prisen som årets sydamerikanske spiller i 1987 og 1993. Han stoppede landsholdskarrieren ved VM-slutrunden i 1998, hvor billedet er fra. Foto: Roberto Pfeil.

Rodrigo Palacio, Argentina, 2014:

Pisken. Hestehalen. Træksnoren. Argentinas angriber Rodrigo Palacio havde i mange år den samme frisure - ikke kun ved VM-slutrunder - og sommetider endda beklædt med perler. Foto: Frank Augstein/AP.