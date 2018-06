Svensk VM-spiller får hadske kommentarer efter dyrt frispark

Den svenske fodboldspiller Jimmy Durmaz er havnet i en storm af hån og trusler på de sociale medier - nogle med racistiske undertoner - efter at han lørdag aften begik et dyrt frispark sent i Sveriges VM-kamp mod Tyskland i Sotji.

Tysklands Toni Kroos lavede efter frisparket verdensmestrenes sejrsmål til 2-1, hvilket kan gøre det sværere for Sverige at komme videre fra gruppe F.

Ordnung muss sein: Tyskland hentede kneben sejr i skæbnekampen mod Sverige

Holdkammeraten John Guidetti mener, at det er unfair at give 29-årige Jimmy Durmaz, der er født i Sverige og har syriske forældre, skylden for det ærgerlige nederlag.

- Han løb og kæmpede i hele kampen. Det er uheldigt.

- Det er komplet idiotisk at lægge ham for had på grund af det, siger John Guidetti ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sveriges landstræner i vildt oprør efter tungt nederlag

Jimmy Durmaz tager kritikken stille og roligt.

- Det er ikke noget, der bekymrer mig. Jeg er her og er stolt over at repræsentere mit land, siger han.

Tysklands sejrsmål betyder, at de regerende verdensmestre lige som Sverige har tre point efter to kampe i gruppe F.

Tysklands fodboldforbund beklager hån efter VM-sejr over Sverige: "Ursäkta"

Mexico topper gruppen med seks point, mens Sydkorea er sidst uden point.

Ingen hold er endnu sikre på at gå videre, og alle har mulighed for at komme videre til ottendedelsfinalerne.