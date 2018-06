William Kvist vender tilbage til landsholdslejren i Rusland

En af de mest erfarne spillere på det danske fodbold landshold, William Kvist, er på vej tilbage i VM-lejren, og flyver allerede i dag tilbage til Rusland.

Kvist pådrog sig en skade i Danmarks første kamp mod Peru, der resulterede i, at han måtte flyves til Danmark til videre behandling.

Kvist blev undersøgt på Bispebjerg Hospital i København, hvor han hurtigt viste tegn på fremgang. Det kunne man bl.a. se i en video på Instagram torsdag, hvor man kunne se ham deltage i en let træning med andre fodboldspillere.

William Kvist sender videohilsen fra hospitalet: Tak for alle de trøstende ord

Det er nu håbet, at han kan få spilletid i en eventuel ottendedelsfinale.

»Han var jo en del af vores trup og blev sendt hjem, fordi at han skulle undersøges, da der var problemer med lungen. Det er der ikke mere, og nu er det egentlig kun bruddene på ribbene, der giver ham problemer. Han kommer tilbage nu, og så vi må se, om han er frisk til at træne efter kampen mod Frankrig,« fortæller landsholdstræner for Danmark, Åge Hareide, til TV2 Sport.

Landstræneren tror ikke på, at midtbanespilleren kan nå at blive klar til Danmarks sidste gruppekamp mod Frankrig, der spilles tirsdag kl. 16.

Kvist skal derfor håbe på, at Danmark får minimum et point mod Frankrig, da det vil betyde, at landsholdet er sikret videre til ottendedelsfinalerne.