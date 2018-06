Sveriges landstræner i vildt oprør efter tungt nederlag

Anfører og landstræner forsøger at gøre op med den skadelige kultur, der har klæbet sig til engelsk topfodbold og ”Three Lions”.

Toni Kroos benyttede sit sene sejrsmål mod Sverige ved VM til at lange ud efter tyske medier og eksperter.

Med et mål dybt inde i overtiden sikrede de tyske verdensmestre en kneben sejr over Sverige, der genmme hele kampen forsvarede sig heroisk.

Den betyder, at alt er åbent i gruppe F.

Ola Toivonen bragte overraskende Sverige foran i første halvleg, men Marco Reus udlignede et par minutter inde i anden halvleg, inden Toni Kroos langt, langt inde i overtiden sikrede tyskerne sejren.

- Det er brutalt lige nu. Jeg havde endda en fornemmelse i slutningen af, at vi kunne vinde, selv om vi ikke gik efter det. Vi fik intet med os, og det er hårdt at lukke mål ind i overtiden, siger Janne Andersson ifølge TT til svensk TV4 efter kampen.

Janne Andersson understreger, at hans vrede på ingen måde var rettet mod Joachim Löw, der er tysk landstræner. Löw var ikke indblandet i episoden.

- Nogle af de tyske ledere fejrede sejren ved at løbe imod os og håne os med fagter. Respektløst. Det gjorde mig virkelig sur. Der var mange på vores bænk, som reagerede. Sådan opfører man sig ikke, siger den svenske landstræner ifølge aftonbladet.se.

Efter slutfløjt kunne man se Janne Andersson blive holdt tilbage, mens han gestikulerede voldsomt mod den tyske bænk, og der på det nærmeste opstod tumult, efter at Toni Kroos havde sikret sejren til Tyskland fem minutter inde i overtiden.

Janne Andersson rasede efter 1-2-nederlaget til Tyskland og kalder flere tyske ledere for respektløse.

