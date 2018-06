Peru-angriber mistede bevidstheden ved VM-træning

Danmark kan ende med at få godt brug for skarpe peruanske spillere, når de sidste kampe i gruppe C spilles den kommende tirsdag.

Her jagter Danmark billetten til en ottendedelsfinale mod Frankrig, men taber Danmark, kan resultatet af opgøret mellem Australien og Peru blive afgørende.

Spørgsmålet er, om Perus angriber Jefferson Farfán er helt klar til at spille en rolle i opgøret mod Australien.

Angriberen fra Lokomotiv Moskva måtte lørdag en tur på hospitalet, da han mistede bevidstheden i en hovedstødsduel, da Peru trænede, skriver flere nyhedsbureauer.

Den 33-årige angriber med en fortid i både PSV Eindhoven og Schalke 04 skulle ifølge peruanske medier være i stabil tilstand, men han skal blive på hospitalet i Moskva til yderligere undersøgelser.

Holdkammeraten Julio Segura samt landstræner Ricardo Gareca var med angriberne på hospitalet, og det var såmænd også lederen af fodboldforbundet i Peru, Juan Carlos Oblitas, samt den fysiske træner.

Peru har tabt de to første gruppekampe 0-1 til henholdsvis Danmark og Frankrig og kan ikke nå videre avancement ved VM.

Frankrig topper Danmarks gruppe med seks point foran Danmark med fire point.

Australien har et enkelt point inden sidste spillerunde i gruppen 26. juni.