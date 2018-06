Ordnung muss sein: Tyskland hentede kneben sejr i skæbnekampen mod Sverige

De forsvarende verdensmestre spillede med større bevægelighed og skabte markant flere muligheder end sidst - men stadig uden at virke hverken skarpe eller overbevisende - da de i en nervepirrende skæbnekamp vandt 2-1 over Sverige på et befriende mål fem minutter inde i dommerens tillægstid.

Dermed kan Tyskland egenhændigt kvalificere sig til ottendedelsfinalerne, hvis de slår Sydkorea i den sidste gruppekamp.

Tyskerne havde på forhånd ryggen mod muren efter det noget skuffende nederlag mod Mexico i deres første gruppekamp. Endnu et nederlag ville nemlig betyde et endegyldigt farvel til de regerende tyske verdensmestre, mens en pointdeling ville give svenskerne mulighed for selv at afgøre det i den sidste kamp. Derfor var det også lidt af en skæbnekamp, der ventede die Mannschaft.

»Alle kampe er nu at regne som finalekampe«, lød selvransagelsen fra den tyske lejr forud for aftenens kamp.

Tyskland-Sverige 0-0 (0-1) Mål: 0-1 (Ola Toivonen, 32.), 1-1 (Marco Reus, 48.), 1-2 (Toni Kroos, 95.) Tyskland: 7

Sverige: 6 Dommer: Szymon Marciniak (Polen) 7

Til kampen mod Sverige havde den tyske landstræner Joachim Löw imidlertid taget konsekvensen og fundet erstatning på hele fire positioner. Bl.a. måtte midtbaneprofilerne Sami Khedira og Mezut Özil finde sig til rette på udskiftningsbænken fra kampen begyndelse.

Allerede fra første kampfløjt var vores svenske naboer udsat for et hæsblæsende tysk bombardement. En række aggressive løb om bag svenskernes bagkæde og en markant hurtigere boldomgang på banens sidste tredjedel – i hvert fald i sammenligning med den forrige kamp - bragte således de hvidblusede frem til flere afslutninger tæt på mål.

Tysklands Ilkay Gundogan og Sveriges Marcus Berg. Foto: Michael Probst/AP

Svenskerne var gennem store dele af kampen presset langt tilbage på egen banehalvdel, men svarede resolut igen med nogle farlige kontrastød og en dramatisk situation, hvor svenskerne appellerede kraftigt for et straffespark på angriberen Marcus Berg. Dog var skyggespillet så ubegrundet, at selv ikke den nye dreng i klassen, VAR, ville lege med.

Derimod stod uopmærksomme Toni Kroos lidt senere klar til at hjælpe svenskerne. Efter et sløset boldtab på midten af banen blev den svenske angriber Ola Toivonen sendt afsted i dybden, og med sin enorme fysik og et frækt lob over Manuel Neuer satte han det første søm i Tysklands VM-kiste.

Bl.a. takket være en velspillende Robin Olsen i målet kunne svenskerne således gå til pause med en spinkel føring.

Men den holdt ikke længe. For i anden halvleg var kampbilledet det samme. En tysk besættelse af den svenske banehalvdel, og allerede efter få minutters spil kunne Marco Reus, der denne aften havde fået chancen blandt de startende elleve, med knæet sparke bolden ind bag en prisgivet Robin Olsen.

Som kampen skred frem, blev svenskerne mere og mere trætte, og de tyske verdensstjerner fik derfor også nemmere ved at kombinere sig frem til oplagte målchancer. Men den sidste kynisme manglede, og samtidig sad man med en fornemmelse af, at tyskerne kunne sende bolden på svenske fødder hvert et øjeblik. Den tyske ordentlighed synes at være sejret ihjel.

Tyskerne gjorde det kun sværere for sig selv, da forsvarsklippen Jerome Boateng efter 82 minutter modtog sit andet gule kort, vekslede det til rødt og dermed efterlod det tyske mandskab i undertal resten af kampen.

Men fem minutter inde i overtiden ville Toni Kroos det anderledes. Bolden blev lagt af på et frispark, og fra en meget spids vinkel kanonerede han kuglen over i det lange hjørne – skulle Robin Olsen have taget den, spurgte man sig selv bagefter - og så fløjtede dommeren af til slutresultatet 2-1.

Med sejren sniger Tyskland sig op på det samme antal point som Sverige - 3 af de stærke – og dermed kan tyskerne selv afgøre deres videre skæbne ved VM-slutrunden. De cirka 62.000 tyskere, der har købt billet til VM-slutrunden – det højeste antal gæstende tilhængere i Rusland - kan nu se frem til at skulle spille en fuldstændig skelsættende kamp mod Sydkorea.

Kravet er en sejr, hvis de tyske verdensmestre skal spille sig videre til ottendedelsfinalerne uden at være afhængig af andre resultater. Ender kampen uafgjort, kræver det, at Mexico vinder over svenskerne. Ellers kan det hedde auf Wiedersehen, Tyskland.

For svenskens vedkommende er det på samme måde en ufravigelig betingelse, at de som minimum får tre point med fra kampen mod Mexico, hvis de skal gøre sig forhåbninger om videre avancement fra gruppe F.