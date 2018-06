Belgisk målkonge vil se endnu mere fra holdet

Belgiens stjernespækkede mandskab kørte Tunesien over med 5-2, da de to hold mødtes ved VM i Rusland lørdag eftermiddag.

Sejren var endnu en stensikker én af slagsen for Belgien, der ligner et hold i storform. Men holdet har meget mere at byde på, mener Romelu Lukaku, som med to mål lørdag var en af kampens helt store oplevelser.

- Vi kan stadig forbedre os, lyder det fra Manchester United-angriberen.

- Det er vigtigt, at vi klarer os bedre end i den foregående kamp. Det gjorde vi i dag. Mod England skal vi gøre det bedre, siger han.

Både Lukaku og holdkammeraten Eden Hazard bidrog med to mål i storsejren, og i det hele taget leverede belgierne en overlegen indsats.

VM fest i Moskva: Belgien sprudlede mod Tunesien

- I dag bragte alle offensive spillere noget til vores spil, og forsvaret var der også. Vi forbedrer os som hold, siger han.

Lukaku måtte lade sig udskifte efter en times spil på grund af et slag på hælen. Omfanget af skaden kendes endnu ikke.

Med Roberto Martínez som landstræner har Belgien ikke tabt, siden holdet blev besejret af Spanien for snart to år siden.

Martínez er glad for den udvikling, holdet har gennemgået.

- Det er virkelig godt at se et hold rykke sammen og kæmpe så godt for hinanden. Og oven i det kommer så talentet og kvaliteten, siger Martínez.

- Fra første dag jeg ankom, har det været en fornøjelse at se en gruppe spillere arbejde så hårdt for hinanden, siger den spanske træner.