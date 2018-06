Mohamed Salah gjort til æresborger i Tjetjenien

Han er uden tvivl en populær herre, 26-årige Mohamed Salah.

Først vandt han knap en mio. stemmer ved det egyptiske præsidentvalg, og nu har den hæderkronede landsholdspiller, der til dagligt slår sine folder i Liverpool, angiveligt fået tilkendt et æresborgerskab i den russiske autonome republik Tjetjenien.

Det skriver Telegraph.

Tjetjeniens leder afviser tortur og drab på homoseksuelle

Under VM-slutrunden har det egyptiske fodboldlandshold opholdt sig i Tjetjenien, hvor spillerne - inklusiv Mohamed Salah - har afviklet deres træningspas op til kampene.

Det var lederen af den russiske autonome republik Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, der under en middag med den egyptiske landsholdsspiller, således havde fornøjelsen af at overrække ham det ærefulde dekret.

»Mohamed Salah takkede os for vores overraskende varme gæstfrihed, vores store hengivenhed til det egyptiske landshold og dets gode træningsforhold,« skrev Ramzan Kadyrov på det sociale medie VK, inden han fortsatte:

»Jeg er sikker på, at vores Akhmat-klub og det egyptiske landshold vil afholde en venskabskamp i Grosnij (hovedstaden i Tjetjenien, red.).«

Kremls islamiske spydspids er på krigsstien Ramzan Kadyrov vækker opsigt med klapjagt på homoseksuelle og forfølgelse af politiske modstandere.

Mohammed Salahs forbindelse til den tjetjenske leder vækker dog særlig opsigt, da Ramzan Kadyrov af mange betragtes som et rigtig dårligt bekendtskab.

Amerikanerne beskylder ham bl.a. for at bedrive klapjagt på homoseksuelle, ligesom det tjetjenske styre anklages for vold og undertrykkelse af politiske modstandere og befolkningen i det hele taget, der tæller knap 1,4 mio. mennesker.

Derfor møder det også voldsom kritik fra det russiske LGBT-sportsforbund, at Mohamed Salah har taget imod den noget tvivlsomme anerkendelse fra Tjetjeniens leder.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at en fodboldspiller, der skal repræsentere ligestilling og accept af alle slags mennesker i sporten, omgås en mand, der kategorisk afviser enhver form for ligestilling og står anklaget for at forfølge homoseksuelle og menneskerettighedsforkæmpere,« sagde Alexander Agapov, formand for det russiske LGBT-sportsforbund.