Australier bliver kritiseret og truet efter VM-kamp mod Danmark - nu forsvarer holdkammeraterne ham

Det begyndte som lidt mobberi på de sociale medier rettet mod den spinkle australske kantspiller Robbie Kruse, som nogle australske fans har udpeget som ét af de svageste punkter på landets VM-hold i Rusland.

Efter torsdagens 1-1-kamp mod Danmark steg modstanden mod Bochum-spilleren imidlertid i intensitet.

Det har udmøntet sig i voldelige trusler, der blandt andet har fået Kruses forældre til at slette deres Facebook-profiler, samt en nådesløs kritik, der nu får det australske landshold til at reagere.

Danmarks skæbne kan blive afgjort ved lodtrækning Lodtrækning kan komme i spil, hvis Danmark og Australien er helt lige efter sidste runde.

»Han er chokeret, tror jeg. Det er meget skuffende - ikke kun for ham, men for os alle. VI repræsenterer allesammen Australien. Det er forståeligt nok, hvis man bedre kan lide nogle spillere frem for andre. Men det er aldrig okay at begynde at fornærme og angribe en bestemt spiller,« sagde den australske angriber Mathew Leckie på et pressemøde.

Australien

Angriberen slog samtidig fast, at Robbie Kruse er en »mester«, og at »der er en grund til, at han spiller for os - han gør mange ting, som folk ikke lægger mærke til«.

Hovedpersonen var ikke selv til stede under pressemødet, men flere andre af holdkammeraterne udtrykte deres støtte til ham.

»Det er folk, som sidder bag computerskærmen og sikkert aldrig har sparket til en fodbold før. Folk, der kritiserer, ser sikkert ikke engang vores kampe og hvor hårdt, at han arbejder,« siger forsvarsspilleren Aziz Behich.

Især én ting bekymrer Hareide: »Dette er ikke Anders And Cup – det er VM« Åge Hareide langer ud efter den hårde kritik af landsholdet efter 1-1 mod Australien.

Den 29-årige Robbie Kruse har spillet 66 landskampe for Australien, ligesom han har spillet for klubber som Bayer Leverkusen og VfB Stuttgart i Tyskland.

Australien spiller den sidste gruppekamp på tirsdag mod Peru klokken 16. På samme tid mødes Danmark og Frankrig, når VM-gruppe B bliver afgjort.

Australien har et point, mens Danmark har fire. Frankrig fører gruppen med seks point.