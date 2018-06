Superstjernen Lionel Messi dukkede resigneret sit hoved, mens landstræner Jorge Sampaoli travede hvileløst rundt på sidelinjen på samme måde som et desperat, tissetrængende barn, da det profilerede argentinske landshold blev ydmyget i 3-0 nederlaget til Kroatien under torsdagens VM-kamp på det russiske stadion Nizhny Novgorod.

På tribunerne reagerede fansene også, men på en langt mere voldsom måde. Flere argentinske fans blev tilbageholdt efter kampen, og nu har de argentinske myndigheder indstillet jagten på fire personer, skriver Reuters.

Messi kløede sig bekymret på panden, som havde han forudset den fuldstændig forfærdelige ydmygelse

Argentina har opfordret de russiske myndigheder til »øjeblikkeligt at tilbageholde dem, så de kan blive udvist af landet«.

Det sker, efter de fire personer blev filmet under et sammenstød med kroatiske fodboldfans. Videoen, der er blevet delt på de sociale medier, viser blandt andet en kroatisk tilhænger, der bliver slået og sparket i hovedet, mens han ligger på jorden.

Flere fans forsøgte at adskille de to grupperinger under slagsmålet.

Fifa har meldt ud, at man forsøger at identificere de skyldige ud fra videomaterialet.

»Vi er chokerede over billederne, og Fifa tager på det kraftigste afstand til den slags opførsel fra såkaldte fans,« udtaler en talsmand til Reuters.

Argentina har ét point efter de første to kampe i gruppe D ved VM, men kan stadig nå at kvalificere sig til 1/8-finalerne.

Holdet spiller den sidste gruppekamp mod Nigeria tirsdag aften klokken 20.