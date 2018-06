Forløsende sejr kostede Brasiliens landstræner forstrækning

Philippe Coutinho bragte eufori til den brasilianske bænk med sin vigtige scoring i tillægstiden i 2-0-sejren over Costa Rica fredag.

Landstræner Tite blev så glad, at han løb ind på banen, faldt og skadede sig selv i jubelscenen, mens han fejrede scoringen.

- Jeg forstrakte vist en muskel og ødelagde nogle fibre, siger han smilende efter kampen.

- Jeg var i gang med at juble med de andre, men jeg blev nødt til at humpe tilbage, lyder det fra den brasilianske træner.

Tilsyneladende var det reservemålmanden Ederson Moraes, der uheldigvis kom til at skubbe sin chef i ryggen, da brasilianerne stormede ind på banen.

Sammen fejrede de, at Brasilien havde bragt sig på 1-0 sent i kampen. Brasilien var på vej mod et faretruende pointtab for anden kamp i træk, men en god slutspurt førte til 2-0 og tre point.

Sejren betyder, at Brasilien topper gruppe E med fire point foran Serbien, der har tre. Serbien spiller senere fredag mod Schweiz i gruppens anden kamp.

Brasilien møder Serbien i sidste runde, hvor det afgøres, hvilke to hold fra gruppen der avancerer til ottendedelsfinalerne.